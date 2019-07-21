Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера "Украина"

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина". Ролик опубликован в YouTube-канале Зеленского "ЗЕ!Президент".

На кадрах видно состояние "Украины" снаружи и изнутри, демонстрируются коридоры и крыша крейсера. Части корабля находятся в удручающем состоянии и проржавели. Снаружи крейсер также сильно пострадал от коррозии.

В четверг Зеленский побывал на Николаевском судостроительном заводе, где вместе с министром обороны Степаном Полтораком осмотрел недостроенный крейсер. Министр предложил главе государства начать частичный демонтаж корабля. По словам Полторака, сейчас вооружение и оснащение "Украины" непригодны к использованию.

Строительство четвертого крейсера проекта 1164 "Атлант" под названием "Адмирал флота Советского Союза Лобов" началось в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993-м он перешел в собственность Украины и получил нынешнее название.