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РИА Новости

Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера "Украина"

Вчера, 01:52
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина". Ролик опубликован в YouTube-канале Зеленского "ЗЕ!Президент".
На кадрах видно состояние "Украины" снаружи и изнутри, демонстрируются коридоры и крыша крейсера. Части корабля находятся в удручающем состоянии и проржавели. Снаружи крейсер также сильно пострадал от коррозии.
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В четверг Зеленский побывал на Николаевском судостроительном заводе, где вместе с министром обороны Степаном Полтораком осмотрел недостроенный крейсер. Министр предложил главе государства начать частичный демонтаж корабля. По словам Полторака, сейчас вооружение и оснащение "Украины" непригодны к использованию.
Строительство четвертого крейсера проекта 1164 "Атлант" под названием "Адмирал флота Советского Союза Лобов" началось в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993-м он перешел в собственность Украины и получил нынешнее название.
В 1996 году достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования. Последующие попытки достроить его ни к чему не привели, и в конце 2017 года украинское Минобороны заявило, что ВМС не нуждаются в таком корабле.
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Всё правильно, нужно говорить о проблемах. Только говоря о проблемах они начнут решаться. У нас в России так не работает. Наши СМИ думают если об этом не говорить значит этого нету и люди об этом не узнают. Заблуждаются.
21 июля, 04:50
Антон Кузьмин
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Борис Ведмин
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