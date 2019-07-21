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РИА Новости

ЦИК Украины не зафиксировал серьезных нарушений на выборах в Раду

Вчера, 14:55
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИзбиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Центризбирком Украины не зафиксировал серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат выборов в Верховную раду, заявил замглавы ЦИК Украины Олег Конопольский.
"(Парламентские) выборы на Украине, так же, как и выборы президента, проходят в штатном режиме. Каких-либо системных нарушений, которые могли бы повлиять в данный момент на результаты выборов, пока не зафиксировано ни правоохранителями, ни наблюдателями", - сообщил Конопольский на брифинге, который транслировал телеканал "Прямой".
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Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение. Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.
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