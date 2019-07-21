ЦИК Украины не зафиксировал серьезных нарушений на выборах в Раду

Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины

Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Центризбирком Украины не зафиксировал серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат выборов в Верховную раду, заявил замглавы ЦИК Украины Олег Конопольский.

"(Парламентские) выборы на Украине, так же, как и выборы президента, проходят в штатном режиме. Каких-либо системных нарушений, которые могли бы повлиять в данный момент на результаты выборов, пока не зафиксировано ни правоохранителями, ни наблюдателями", - сообщил Конопольский на брифинге, который транслировал телеканал "Прямой".

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.