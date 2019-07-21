ЦИК Украины не зафиксировал серьезных нарушений на выборах в Раду

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Центризбирком Украины не зафиксировал серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат выборов в Верховную раду, заявил замглавы ЦИК Украины Олег Конопольский.
"(Парламентские) выборы на Украине, так же, как и выборы президента, проходят в штатном режиме. Каких-либо системных нарушений, которые могли бы повлиять в данный момент на результаты выборов, пока не зафиксировано ни правоохранителями, ни наблюдателями", - сообщил Конопольский на брифинге, который транслировал телеканал "Прямой".
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение. Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.