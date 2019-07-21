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РИА Новости

На Украине начались досрочные выборы в Раду

Вчера, 08:07
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© AFP 2019 / Sergei Supinsky Наблюдатели на избирательном участке в Киеве во время голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
Наблюдатели на избирательном участке в Киеве во время голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
Наблюдатели на избирательном участке в Киеве во время голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Участки будут работать с 08:00 до 20:00 (совпадает с мск).
Выборы на Украине
Вчера, 04:07
Процедура выборов в парламент Украины
В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.
Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из России. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.
Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в России. Как отмечал постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого от семи до десяти миллионов украинцев не смогут проголосовать.
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Досрочные выборы в РадуСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Так все смеются над Украиной, когда у самих "Единая Россия" по 70% набирает. Смейтесь дальше)
21 июля, 08:56
R2 D2
43511146
Выбирай, не выбирай, но результаты голосования уже утверждены сенатом США... Победит у лишенных разума как всегда Бандера и Шухевич...😡😡😡
21 июля, 08:10
Alex Ak.
48202026
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