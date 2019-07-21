На Украине начались досрочные выборы в Раду

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Участки будут работать с 08:00 до 20:00 (совпадает с мск).
Вчера, 04:07Процедура выборов в парламент Украины
В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.
Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из России. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.
Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в России. Как отмечал постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого от семи до десяти миллионов украинцев не смогут проголосовать.