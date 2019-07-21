На Украине начались досрочные выборы в Раду

Наблюдатели на избирательном участке в Киеве во время голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019

Наблюдатели на избирательном участке в Киеве во время голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.

Участки будут работать с 08:00 до 20:00 (совпадает с мск).

В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из России. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.