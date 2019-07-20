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РИА Новости

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского

03:56
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили снял свою партию "Движение новых сил" с выборов в Верховную раду, призвав избирателей проголосовать за партию президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Соответствующее обращение политик разместил в Facebook.
"У меня уже появились и есть свои вопросы, но думаю, что президенту Зеленскому нужно дать шанс сформировать большинство без уступок старым политикам. Поэтому каждый процент сейчас важен", - написал Саакашвили.
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По словам политика, он не хотел бы, чтобы голоса, которые могла набрать его партия, помешали "Слуге народа" получить необходимое для формирования кабмина большинство в парламенте.
"Поэтому после бурных дискуссий я поддержал такое решение: мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию - отдать голоса за "Слугу народа"", - заявил Саакашвили.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах.
Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", партия "Слуга народа" является лидером электоральных симпатий среди украинцев. Политическую силу готовы поддержать 49,5% граждан.
Также проходной барьер смогут преодолеть партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,5%) и "Европейская Солидарность" Петра Порошенко (7,7%). В пятерке лидеров также партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (6,9%) и политсила украинского музыканта, лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука - "Голос" (5,9%). Рейтинг остальных партий, включая "Движение новых сил" Саакашвили, составил менее 5%.
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