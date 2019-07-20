Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили снял свою партию "Движение новых сил" с выборов в Верховную раду, призвав избирателей проголосовать за партию президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Соответствующее обращение политик разместил в Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили снял свою партию "Движение новых сил" с выборов в Верховную раду, призвав избирателей проголосовать за партию президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Соответствующее обращение политик разместил в Facebook

"У меня уже появились и есть свои вопросы, но думаю, что президенту Зеленскому нужно дать шанс сформировать большинство без уступок старым политикам. Поэтому каждый процент сейчас важен", - написал Саакашвили.

По словам политика, он не хотел бы, чтобы голоса, которые могла набрать его партия, помешали "Слуге народа" получить необходимое для формирования кабмина большинство в парламенте.

"Поэтому после бурных дискуссий я поддержал такое решение: мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию - отдать голоса за "Слугу народа"", - заявил Саакашвили.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах.

Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", партия "Слуга народа" является лидером электоральных симпатий среди украинцев. Политическую силу готовы поддержать 49,5% граждан.