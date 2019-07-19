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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

В Киеве началось заседание суда по делу Вышинского

Вчера, 15:07
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский (справа) и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский (справа) и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Заседание суда в Киеве по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского началось в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
В четверг офис президента Украины Владимира Зеленского предложил провести одновременное освобождение осужденного в РФ за подготовку теракта Олега Сенцова и Вышинского. Ранее в Кремле заявили, что освобождение Вышинского "могло бы быть прекрасным первым шагом" для нормализации отношений между Киевом и Москвой.
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