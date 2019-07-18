Минэнерго: компании не делают скидок на нефть, смешанную с загрязненной

"От такой нефти никто не отказывается. Вопрос только в стоимости, возможное влияние, проводим анализ... Компании не делают никакой дисконт, есть рынок же", - ответил он на вопрос, не отказываются ли покупатели от нефти с примесью загрязненной и не делают ли российские компании скидок на такую нефть.