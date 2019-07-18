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РИА Новости

Минэнерго: компании не делают скидок на нефть, смешанную с загрязненной

Вчера, 13:43
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© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Компании РФ не делают скидок на чистую нефть, в которую подмешана загрязненная, цену определяет рынок, сообщил журналистам глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов.
"От такой нефти никто не отказывается. Вопрос только в стоимости, возможное влияние, проводим анализ... Компании не делают никакой дисконт, есть рынок же", - ответил он на вопрос, не отказываются ли покупатели от нефти с примесью загрязненной и не делают ли российские компании скидок на такую нефть.
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Ранее в четверг Рубцов сообщил, что загрязненная нефть уже понемногу подмешивается к чистой в порту Усть-Луга, содержание хлоридов в сырье в итоге не превышает 4 ppm при максимально допустимой норме в 6 ppm.
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"Министерство энергетики РФМоскваРоссияЭкономика
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