В порту Усть-Луга "грязная" нефть подмешивается к чистой

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Загрязненная нефть уже понемногу подмешивается к чистой в порту Усть-Луга, содержание хлоридов в сырье в итоге не превышает 4 ppm, сообщил журналистам глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов.

"Конечно, немножко подмешивается, поэтому вы видите наши пресс-релизы - мы как раз даем рынку понимание на перспективу, что это достаточно стабильно, что это 3-4, до 4 (ppm - ред.) всегда. Это содержание, которое все заводы могут принимать", - ответил Рубцов на соответствующий вопрос.