В порту Усть-Луга "грязная" нефть подмешивается к чистой

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Загрязненная нефть уже понемногу подмешивается к чистой в порту Усть-Луга, содержание хлоридов в сырье в итоге не превышает 4 ppm, сообщил журналистам глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов.
"Конечно, немножко подмешивается, поэтому вы видите наши пресс-релизы - мы как раз даем рынку понимание на перспективу, что это достаточно стабильно, что это 3-4, до 4 (ppm - ред.) всегда. Это содержание, которое все заводы могут принимать", - ответил Рубцов на соответствующий вопрос.
На вопрос, нет ли проблем с европейскими покупателями, которые привыкли к нефти с содержанием хлоридов в пределах 2 ppm, Рубцов ответил, что "с таким содержанием особых проблем не видим".