Калининская атомная электростанция (КАЭС) расположена на севере Тверской области , в 125 километрах от города Тверь, на южном берегу озера Удомля. Ее общая площадь, составляет 287,37 гектаров.

Калининская АЭС является филиалом концерна " Росэнергоатом ".

Благодаря своему географическому расположению станция осуществляет высоковольтный транзит электроэнергии. Через открытое распределительное устройство Калининская атомная станция выдает мощность в Объединенную энергосистему Центра по высоковольтным линиям на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец.

Расстояние до Москвы составляет 330 километров, до Санкт-Петербурга – 400 километров.

Станция состоит из двух очередей, каждая из которых включает в себя два энергоблока. Их суммарная установленная мощность составляет четыре тысячи мегаватт. Энергетический пуск первого блока состоялся в 1984 году, в 1986 году был включен в сеть второй энергоблок. Во второй очереди были введены в эксплуатацию третий (2004) и четвертый блок (2011).

На Калининской АЭС используются реакторные установки типа ВВЭР-1000 (водо-водяные энергетические реакторы установленной мощностью 1000 мегаватт каждый). Калининская АЭС использует для охлаждения оборудования естественные озера Песьво и Удомля, образующие водохранилище Калининской АЭС.

Начиная с 2009 года Калининская атомная электростанция выполняла масштабную программу модернизационных работ. В 2014 году станцией была получена лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на эксплуатацию первого энергоблока в продленном сроке (до 28 июня 2025 года).

В 2017 году Ростехнадзор выдал Калининской АЭС лицензию на эксплуатацию второго энергоблока, действующую до 30 ноября 2038 года. Там были проведены модернизационные работы оборудования и систем: полная модернизация третьей системы безопасности блока, замена комплекса электрооборудования системы управления и защиты реактора, аппаратуры автоматического контроля нейтронного потока, конденсатора турбины и т.д.

В 2018 году КАЭС выработала рекордное количество электроэнергии за всю историю эксплуатации атомных станций России. По состоянию на 00.00 часов 1 января 2019 года КАЭС выдала в Объединенную энергосистему Центра 35,18 миллиардов киловатт-час электроэнергии, выполнив плановое задание ФАС России на 103,86%. При этом станцией был достигнут коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) 100,42%, что превышает показатели КИУМ атомных станций АО "Концерн Росэнергоатом". Достигнутые показатели по производству электроэнергии превзошли рекордные данные Калининской АЭС 2015 года в объеме 33,44 миллиарда киловатт-час и Балаковской АЭС 2013 года – 33,69 миллиарда киловатт-час.

Достижения Калининской АЭС в области охраны окружающей среды были отмечены наградами. В 2018 году КАЭС была признана победителем в конкурсе "Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского" в номинации "Наука для экологии", отмечена дипломом неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского за активное участие во всероссийском экологическом субботнике "Зеленая весна", атомная станция была названа лучшим экологически ответственным предприятием атомной отрасли, одержав победу в XIV Всероссийском конкурсе "Лидер природоохранной деятельности в России". В 2019 году Калининская АЭС стала победителем ежегодного конкурса "Экологически образцовая организация атомной отрасли" в специальной номинации "Экологически образцовая организация АО "Концерн Росэнергоатом".

ЧП на Калининской АЭС

20 января 2013 года действием автоматической защиты из-за отключения генератора от сети был остановлен энергоблок №1 Калининской АЭС. Причиной аварийной остановки стали технические неполадки в работе генератора.

25 ноября 2013 года при проведении работ по восстановлению участка кровли трубопроводного коридора первого энергоблока Калининской атомной станции произошло задымление теплоизоляционного материала. На безопасную работу АЭС оно не повлияло. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

22 января 2015 года был отключен от сети действием электрической защиты генератора энергоблок №3 Калининской АЭС, никакой угрозы безопасности не было. 3 февраля он был вновь включен в сеть.

20 июня 2016 года в помещении третьего энергоблока КАЭС произошло короткое замыкание в электрическом оборудовании трансформатора. В результате электрическим током были поражены два работника электрического цеха, один их которых позже скончался.

18 июля 2019 года на Калининской АЭС отключились от сети первый, второй и четвертый энергоблоки. Как сообщили на станции, отключение произошло из-за выключения двух высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП), которые выключились из-за замыкания на одном из трансформаторов. Нарушение работы Калининской АЭС не повлияло на жизнеобеспечение населения.