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РИА Новости
Ядерные технологии

На Калининской АЭС отключились три энергоблока

08:39
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКалининская АЭС
Калининская АЭС
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Калининская АЭС . Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На Калининской АЭС в Тверской области отключились от сети первый, второй и четвертый энергоблоки, сообщил РИА Новости представитель концерна "Росэнергоатом".

"Причины случившегося выясняются", — добавил он.

По словам собеседника агентства, проблем с оборудованием нет.
АЭС. Архивное фото.
26 июня 2014, 11:19Ядерные технологии
На Курской и Калининской АЭС будут перерабатывать радиоактивные отходыКак заявил заместитель генерального директора концерна "Росэнергоатом" и директор Кольской атомной станции Василий Омельчук, Курская и Калининская АЭС построят собственные комплексы переработки жидких радиоактивных отходов на основе опыта Кольской АЭС.
Как сообщили на самой станции, отключение произошло из-за выключения двух высоковольтных ЛЭП, которые, в свою очередь, выключились из-за замыкания на одном из трансформаторов.
Оборудование отключенных энергоблоков не пострадало и готово к работе.
Отмечается, что четвертый энергоблок могут подключить к сети уже в течение дня, а первый и второй - после выяснения причин отключения.
Третий энергоблок Калининской АЭС, который сейчас работает на три четверти своей мощности, до конца дня должен выйти на номинальную мощность, сказал представитель станции.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений, подчеркивается в сообщении.
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В Росэнергоатоме ситуацию на Калининской АЭС назвали штатной
В "Системном операторе" (диспетчер Единой энергосистемы) рассказали РИА Новости, что последствий для потребителей из-за отключения энергоблоков нет.
Калининская атомная электростанция (КАЭС) расположена на севере Тверской области на южном берегу озера Удомля. Ее начали строить в 1974 году, а в эксплуатацию ввели в 1984-м.
В составе станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. По итогам прошлого года станция поставила рекорд выработки электроэнергии за всю историю эксплуатации российских АЭС.
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Ядерные технологииОтключение трех энергоблоков на Калининской АЭСКалининская АЭСРоссия
Популярные комментарии
Крушение самолетов, пожары на ТЭЦ, проблемы на АЭС, пожары наводнения, избиения детей и пенсионеров на митингах, рост преступности и снижение доходов населения. Действующая власть сделала все, чтобы её ненавидели!!! После передачи руководства Русалом и западным менеджерам, не возникает сомнений, что мы стали колонией!
18 июля, 08:52
Роман Бабий
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Не распространяй своё ощущение на всю страну. Раб, даже когда становится хозяином, остаётся рабом.
18 июля, 09:18
eldeckel
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