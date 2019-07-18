На Калининской АЭС отключились три энергоблока

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На Калининской АЭС в Тверской области отключились от сети первый, второй и четвертый энергоблоки, сообщил РИА Новости представитель концерна "Росэнергоатом".

"Причины случившегося выясняются", — добавил он.

По словам собеседника агентства, проблем с оборудованием нет.

Как сообщили на самой станции, отключение произошло из-за выключения двух высоковольтных ЛЭП, которые, в свою очередь, выключились из-за замыкания на одном из трансформаторов.

Оборудование отключенных энергоблоков не пострадало и готово к работе.

Отмечается, что четвертый энергоблок могут подключить к сети уже в течение дня, а первый и второй - после выяснения причин отключения.

Третий энергоблок Калининской АЭС, который сейчас работает на три четверти своей мощности, до конца дня должен выйти на номинальную мощность, сказал представитель станции.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений, подчеркивается в сообщении.

В "Системном операторе" (диспетчер Единой энергосистемы) рассказали РИА Новости, что последствий для потребителей из-за отключения энергоблоков нет.

Калининская атомная электростанция (КАЭС) расположена на севере Тверской области на южном берегу озера Удомля. Ее начали строить в 1974 году, а в эксплуатацию ввели в 1984-м.