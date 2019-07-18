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РИА Новости

Путин в Санкт-Петербурге планирует встретиться с руководством Shell

Вчера, 10:52
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург в четверг планирует встретиться с главным исполнительным директором компании "Роял Датч Шелл" (Royal Dutch Shell) Беном ван Берденом, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Встреча планируется", - сказал Ушаков.
Флаг компании Shell
10 апреля, 15:15
СМИ: Shell выходит из совместного с "Газпромом" проекта "Балтийский СПГ"
Компания ведет геологическую разведку и добычу нефти и газа в более чем 80 странах мира. В России компания участвует в разработке Сахалинского шельфа, а также месторождений Салымской группы в ХМАО. На Петербургском международном экономическом форуме-2019 "Газпром нефть" и Shell подписали соглашение о создании совместного предприятия для освоения лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе.
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Бен ван БерденЮрий УшаковГазпромShellРоссияСанкт-ПетербургЭкономика
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