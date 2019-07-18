Путин в Санкт-Петербурге планирует встретиться с руководством Shell

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург в четверг планирует встретиться с главным исполнительным директором компании "Роял Датч Шелл" (Royal Dutch Shell) Беном ван Берденом, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Компания ведет геологическую разведку и добычу нефти и газа в более чем 80 странах мира. В России компания участвует в разработке Сахалинского шельфа, а также месторождений Салымской группы в ХМАО. На Петербургском международном экономическом форуме-2019 "Газпром нефть" и Shell подписали соглашение о создании совместного предприятия для освоения лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе.