Названы вузы, чьи выпускники-юристы получают самые большие зарплаты

Вид на главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото

Вид на главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова лидирует среди российских вузов по зарплатам выпускников-юристов. Это следует из данных исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены между 59 вузами. Его составили на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников 2013-2018 годов.

"Его (МГУ. — Прим. ред.) выпускники зарабатывают в среднем 110 тысяч рублей", — говорится в исследовании.

Второе место осталось за МГИМО, юристы-выпускники которого получают в среднем 100 тысяч рублей.

На третьем месте — Санкт-Петербургский государственный университет (95 тысяч).

Четвертое место разделили между собой НИУ Высшая школа экономики и МГЮА (по 90 тысяч).

Пятое место занял Финансовый университет при правительстве России (85 тысяч).

Отмечается, что в топ-10 рейтинга вошли девять региональных вузов, среди которых Хабаровский государственный университет экономики и права, Тюменский государственный университет, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Уральский юридический институт МВД и Уральский государственный юридический университет (70-74 тысячи).