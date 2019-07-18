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РИА Новости

Названы вузы, чьи выпускники-юристы получают самые большие зарплаты

03:32
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Вид на главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова лидирует среди российских вузов по зарплатам выпускников-юристов. Это следует из данных исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены между 59 вузами. Его составили на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников 2013-2018 годов.

"Его (МГУ. — Прим. ред.) выпускники зарабатывают в среднем 110 тысяч рублей", — говорится в исследовании.

Второе место осталось за МГИМО, юристы-выпускники которого получают в среднем 100 тысяч рублей.
Вид на главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
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МГУ вошел в число лучших университетов мира по версии рейтинга THE
На третьем месте — Санкт-Петербургский государственный университет (95 тысяч).
Четвертое место разделили между собой НИУ Высшая школа экономики и МГЮА (по 90 тысяч).
Пятое место занял Финансовый университет при правительстве России (85 тысяч).
Отмечается, что в топ-10 рейтинга вошли девять региональных вузов, среди которых Хабаровский государственный университет экономики и права, Тюменский государственный университет, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Уральский юридический институт МВД и Уральский государственный юридический университет (70-74 тысячи).
Самые скромные ожидания по зарплате у выпускников Казанского юридического института МВД, Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина, Тульского государственного университета (56 тысяч).
Высотное здание МГУ имени Ломоносова
18 июня, 22:12
МГУ вошел в сотню лучших университетов по версии глобального рейтинга QS
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