Медведев поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост председателя ЕК

Европарламент после периода непростого обсуждения кандидатуры согласился с назначением фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования. Для ее утверждения требовалось 374 голоса, ее поддержали 383 депутата.

"От имени правительства РФ и от себя лично искренне поздравляю вас с избранием на пост председателя Европейской комиссии. Рассматриваем Европейский союз в качестве важного партнера России в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях. Убежден, что возобновление конструктивного сотрудничества и регулярного диалога в формате правительство РФ - Европейская комиссия будет способствовать формированию благоприятных условий для запуска новых совместных проектов, программ и инициатив", - говорится в телеграмме.