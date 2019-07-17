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РИА Новости

Медведев поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост председателя ЕК

Вчера, 16:57
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© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Markus Schreiber
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост председателя Европейской комиссии, сообщает пресс-служба кабмина.
Европарламент после периода непростого обсуждения кандидатуры согласился с назначением фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования. Для ее утверждения требовалось 374 голоса, ее поддержали 383 депутата.
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"От имени правительства РФ и от себя лично искренне поздравляю вас с избранием на пост председателя Европейской комиссии. Рассматриваем Европейский союз в качестве важного партнера России в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях. Убежден, что возобновление конструктивного сотрудничества и регулярного диалога в формате правительство РФ - Европейская комиссия будет способствовать формированию благоприятных условий для запуска новых совместных проектов, программ и инициатив", - говорится в телеграмме.
Медведев также подтвердил готовность Москвы к активному взаимодействию с коллегами из Евросоюза.
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Урсула фон дер ЛяйенДмитрий МедведевЕврокомиссияПолитика
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