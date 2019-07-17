Жириновский ответил на заявление Турчинова об "уничтожении" Крымского моста

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

По его словам, в таком случае Украина перестанет существовать как государство.

"Турчинов заявил, что надо взорвать Крымский мост. Возможно, найдутся сумасшедшие, которые попытаются это сделать. В таком случае Украина прекратит существование как территория, считающая себя государством", — написал Жириновский в твиттере.