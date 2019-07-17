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РИА Новости

Жириновский ответил на заявление Турчинова об "уничтожении" Крымского моста

Вчера, 03:52
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
По его словам, в таком случае Украина перестанет существовать как государство.

"Турчинов заявил, что надо взорвать Крымский мост. Возможно, найдутся сумасшедшие, которые попытаются это сделать. В таком случае Украина прекратит существование как территория, считающая себя государством", — написал Жириновский в твиттере.

Мост через Керченский пролив соединил Краснодарский край и Крым. Он стал самым протяженным в России — 19 километров. Президент Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, на следующий день запустили движение автотранспорта. Начать движение поездов по железнодорожной части планируется в декабре.
Крымский мост
15 июля, 23:31
В Сети высмеяли заявление Турчинова о Крымском мосте
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Ситуация на УкраинеВладимир ЖириновскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Территория, считающая себя государством!"- золотые слова!!! Вот это истинное название Украины!!!😂😂😂
17 июля, 07:17
Alex Ak.
15640000
браво Владимир Вольфович! в точку!!
17 июля, 09:19
wwiking7000
125163002
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