Жириновский ответил на заявление Турчинова об "уничтожении" Крымского моста

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
По его словам, в таком случае Украина перестанет существовать как государство.
"Турчинов заявил, что надо взорвать Крымский мост. Возможно, найдутся сумасшедшие, которые попытаются это сделать. В таком случае Украина прекратит существование как территория, считающая себя государством", — написал Жириновский в твиттере.
Мост через Керченский пролив соединил Краснодарский край и Крым. Он стал самым протяженным в России — 19 километров. Президент Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, на следующий день запустили движение автотранспорта. Начать движение поездов по железнодорожной части планируется в декабре.
15 июля, 23:31В Сети высмеяли заявление Турчинова о Крымском мосте