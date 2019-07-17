Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T01:02Z
https://ria.ru/20190717/1556593420.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155514/64/1555146498_0:151:3090:1889_1036x0_80_0_0_4e90bc88335b5741e9194f72cf59110d.jpg
РИА Новости

В Совфеде заявили о глубоких противоречиях в Евросоюзе

01:02
153
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российский сенатор Константин Косачев считает, что голосование на выборах председателя Еврокомиссии отразило глубокие противоречия в Европейском союзе.
Европарламент после периода непростого обсуждения кандидатуры согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования. Для ее утверждения требовалось 374 голоса, ее поддержали 383 депутата.
"Голосование отразило те глубокие противоречия внутри ЕС, которые проявились ещё на выборах в Европарламент", - написал Косачев в соцсети Facebook.
Он отметил, что на этом фоне для ЕС фон дер Ляйен, возможно, не самый худший вариант. За ее спиной стоит канцлер Германии Ангела Меркель со всем ее политическим весом. Кроме того, она пользуется популярностью и доверием и во Франции. "А потому новое назначение гарантирует усиление роли германо-французского тандема в Евросоюзе", - добавил он.
Штаб-квартире Европпарламента в Брюсселе
1 июля, 18:08
Камень, ножницы, бумага. Лидеры ЕС не могут выбрать себе "управдома"Ссорятся, торгуются, рядятся, а выбрать не могут ни главу Еврокомиссии, ни ключевых ее комиссаров. И вроде бы время есть. Но 2 июля открывается новый Европарламент, и так хотелось лидерам показать ему, что все у них под контролем. Но нет.
Сенатор подчеркнул, что при всей важности персоны председателя Еврокомиссии, он все же не является решающим элементом для политики ЕС в целом. "Поэтому предсказывать какие-то резкие колебания курса я бы не стал: абсолютно системный политик у руля, с функцией обеспечения преемственности курса, без каких-то принципиально новых взглядов на многие темы во внутренней и - что нам важнее - внешней политике", - написал Косачев.
Он добавил, что для России это, скорее всего, значит "на западном фронте без перемен". Но с учетом усиления в Европарламенте позиций сил, настроенных на диалог с Россией, а также давления бизнеса, возможно, диалог будет потихоньку налаживаться.
Косметический ремонт. Евросоюз меняет пол, но сохраняет устои
3 июля, 17:43
Косметический ремонт. Евросоюз меняет пол, но сохраняет устоиИ всем сразу стало легко. И все вдруг поняли, что именно ее им и не хватало. Когда все кандидаты на пост главы Еврокомиссии уже были отвергнуты, они впервые выбрали себе фрау. Не Меркель. Но близко.
500000
Обсудить 0
Урсула фон дер ЛяйенСовет Федерации РФЕврокомиссияЕвросоюзКонстантин КосачевРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров назвал причину кризиса в отношениях России и Грузии
РИА
Новости
Запуск ракеты-носителя Протон-М с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией Спектр-РГ с космодрома Байконур. 13 июля 2019
Источник назвал проблему, вызвавшую перенос пуска "Протона-М"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров объяснил рост напряженности на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров назвал прогнозирование отношений с США "неблагодарным делом"
Лента
новостей
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Слуцкий прокомментировал призыв ЕС к России взять вину за крушение MH17
Паспорта граждан ДНР и РФ. Архивное фото
Россия не навязывает свое гражданство жителям Донбасса, заявил Лавров
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин принял решение об усилении мер соцзащиты военнослужащих-контрактников
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
Выходки русофобов набили оскомину большинству в ПАСЕ, отметил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров оценил ситуацию в Донбассе как "крайне тревожную"
Клиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат
СМИ сообщили о резком росте закредитованности россиян
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров назвал главное качество настоящего дипломата
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров выразил надежду на выполнение Киевом минских договоренностей
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Макрон назначил нового министра экологии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:00Украинцев предупредили об "опасностях", поджидающих их в Крыму
01:51В Египте начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
01:49Лавров потребовал освобождения и полного восстановления прав Вышинского
01:44Путин принял решение об усилении мер соцзащиты военнослужащих-контрактников
01:33Выходки русофобов набили оскомину большинству в ПАСЕ, отметил Лавров
01:28Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
01:27На границе Судана и Южного Судана погиб миротворец ООН
01:23Россия не навязывает свое гражданство жителям Донбасса, заявил Лавров
01:19Макрон назначил нового министра экологии
01:10Лавров выразил надежду на выполнение Киевом минских договоренностей
01:08Источник назвал проблему, вызвавшую перенос пуска "Протона-М"
01:04СМИ сообщили о резком росте закредитованности россиян
01:02В Совфеде заявили о глубоких противоречиях в Евросоюзе
00:56Лавров назвал причину кризиса в отношениях России и Грузии
00:52В Армении рассказали о переговорах с Россией по строительству новой АЭС
00:48Лавров объяснил рост напряженности на Ближнем Востоке
00:45Директор крымского лагеря опроверг сообщения о госпитализации детей
00:40Лавров назвал прогнозирование отношений с США "неблагодарным делом"
00:37Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
00:27В Италии осудили рэперов, ограбивших и избивших своих фанатов
Лента новостейМолния