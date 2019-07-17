В Совфеде заявили о глубоких противоречиях в Евросоюзе

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российский сенатор Константин Косачев считает, что голосование на выборах председателя Еврокомиссии отразило глубокие противоречия в Европейском союзе.
Европарламент после периода непростого обсуждения кандидатуры согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования. Для ее утверждения требовалось 374 голоса, ее поддержали 383 депутата.
"Голосование отразило те глубокие противоречия внутри ЕС, которые проявились ещё на выборах в Европарламент", - написал Косачев в соцсети Facebook.
Он отметил, что на этом фоне для ЕС фон дер Ляйен, возможно, не самый худший вариант. За ее спиной стоит канцлер Германии Ангела Меркель со всем ее политическим весом. Кроме того, она пользуется популярностью и доверием и во Франции. "А потому новое назначение гарантирует усиление роли германо-французского тандема в Евросоюзе", - добавил он.
1 июля, 18:08Камень, ножницы, бумага. Лидеры ЕС не могут выбрать себе "управдома"Ссорятся, торгуются, рядятся, а выбрать не могут ни главу Еврокомиссии, ни ключевых ее комиссаров. И вроде бы время есть. Но 2 июля открывается новый Европарламент, и так хотелось лидерам показать ему, что все у них под контролем. Но нет.
Сенатор подчеркнул, что при всей важности персоны председателя Еврокомиссии, он все же не является решающим элементом для политики ЕС в целом. "Поэтому предсказывать какие-то резкие колебания курса я бы не стал: абсолютно системный политик у руля, с функцией обеспечения преемственности курса, без каких-то принципиально новых взглядов на многие темы во внутренней и - что нам важнее - внешней политике", - написал Косачев.
Он добавил, что для России это, скорее всего, значит "на западном фронте без перемен". Но с учетом усиления в Европарламенте позиций сил, настроенных на диалог с Россией, а также давления бизнеса, возможно, диалог будет потихоньку налаживаться.