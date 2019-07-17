В Совфеде заявили о глубоких противоречиях в Евросоюзе

Камень, ножницы, бумага. Лидеры ЕС не могут выбрать себе "управдома" Ссорятся, торгуются, рядятся, а выбрать не могут ни главу Еврокомиссии, ни ключевых ее комиссаров. И вроде бы время есть. Но 2 июля открывается новый Европарламент, и так хотелось лидерам показать ему, что все у них под контролем. Но нет.