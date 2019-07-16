Вакарчук заявил о готовности работать в правительстве Украины

Он отметил, что его партия не будет обсуждать вопрос коалиции до голосования, поскольку это "исключительно политический пиар". Однако он отметил, что точно не будет обсуждать объединение с теми партиями, которые "против украинского и европейского пути". Политик уточнил, что, в частности, речь идет об "Оппозиционной платформе - За жизнь".

"Другие партии в своих программах заявляют о европейском векторе развития Украины, вступлении в ЕС и НАТО, подтверждают то, как это записано в Конституции сейчас, и декларируют те вещи, которые важны для партии "Голос" - то есть демонополизацию, борьбу с манипуляциями СМИ, спуск депутатов "с небес на землю", то есть создание условий, при которых они действуют как обычные люди, граждане - с этими людьми мы будем садиться, говорить о будущем, в том числе о коалиции", - резюмировал он.