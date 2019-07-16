Вакарчук заявил о готовности работать в правительстве Украины

КИЕВ, 16 июл – РИА Новости. Лидер партии "Голос", украинский музыкант Святослав Вакарчук заявил о готовности после парламентских выборов идти работать в правительство Украины, отметив, что пока не хочет говорить о возможном создании коалиции.
"Иногда меня спрашивают: вы готовы идти в правительство? Готовы. Но правительство создает коалиция, а коалиция создается на базе коалиционного соглашения, которое еще сначала надо обсудить, всем подтвердить, нарисовать красные линии, найти механизм, что будет, если кто-то выходит за эти красные линии, и так далее", - заявил Вакарчук в интервью украинскому изданию "Громадское".
Он отметил, что его партия не будет обсуждать вопрос коалиции до голосования, поскольку это "исключительно политический пиар". Однако он отметил, что точно не будет обсуждать объединение с теми партиями, которые "против украинского и европейского пути". Политик уточнил, что, в частности, речь идет об "Оппозиционной платформе - За жизнь".
"Другие партии в своих программах заявляют о европейском векторе развития Украины, вступлении в ЕС и НАТО, подтверждают то, как это записано в Конституции сейчас, и декларируют те вещи, которые важны для партии "Голос" - то есть демонополизацию, борьбу с манипуляциями СМИ, спуск депутатов "с небес на землю", то есть создание условий, при которых они действуют как обычные люди, граждане - с этими людьми мы будем садиться, говорить о будущем, в том числе о коалиции", - резюмировал он.