Пранкера Вована не зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пранкеру Владимиру Кузнецову (известному как Вован) отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, он планирует оспаривать это решение в ЦИК и в суде.

Ранее Кузнецов заявил о намерении принять участие в выборах в Московскую городскую думу. Кузнецов рассказал РИА Новости, что он подал документы в Мосгоризбирком в июне, но объявил о выдвижении позднее, так как не был уверен, что соберёт подписи.

"Мне отказали, несмотря на то, что в повестке сегодняшнего заседания избирательной комиссии стояла моя регистрация в кандидаты. Кроме того, еще одним пунктом должны были зарегистрировать моих доверенных лиц. За 15 минут все перевернулось с ног на голову. И у меня вдруг "обнаружилось" 25% брака сданных подписей. Считаю это решение комиссии ангажированным и намерен в самое ближайшее время оспорить его в ЦИК и судах", - сказал РИА Новости Кузнецов.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что готова встретиться с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы после 22 июля. В адрес Памфиловой поступило обращение муниципальных депутатов Москвы с требованием отреагировать на процесс регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Позже зампредседателя ЦИК Николай Булаев указал на то, что ЦИК не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут только в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.