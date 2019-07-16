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РИА Новости

Пранкера Вована не зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы

Вчера, 23:35
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© РИА НовостиПранкер Владимир Кузнецов (Вован)
Пранкер Владимир Кузнецов (Вован)
© РИА Новости
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пранкеру Владимиру Кузнецову (известному как Вован) отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, он планирует оспаривать это решение в ЦИК и в суде.
Ранее Кузнецов заявил о намерении принять участие в выборах в Московскую городскую думу. Кузнецов рассказал РИА Новости, что он подал документы в Мосгоризбирком в июне, но объявил о выдвижении позднее, так как не был уверен, что соберёт подписи.
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Вчера, 19:17
Соболь отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы
"Мне отказали, несмотря на то, что в повестке сегодняшнего заседания избирательной комиссии стояла моя регистрация в кандидаты. Кроме того, еще одним пунктом должны были зарегистрировать моих доверенных лиц. За 15 минут все перевернулось с ног на голову. И у меня вдруг "обнаружилось" 25% брака сданных подписей. Считаю это решение комиссии ангажированным и намерен в самое ближайшее время оспорить его в ЦИК и судах", - сказал РИА Новости Кузнецов.
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что готова встретиться с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы после 22 июля. В адрес Памфиловой поступило обращение муниципальных депутатов Москвы с требованием отреагировать на процесс регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Позже зампредседателя ЦИК Николай Булаев указал на то, что ЦИК не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут только в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
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Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Окончательные решения будут принимать окружные комиссии. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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МосгордумаВладимир Кузнецов (Вован)Политика
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