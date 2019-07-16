Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T23:05Z
https://ria.ru/20190716/1556592534.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150800/52/1508005204_0:0:2971:1671_1036x0_80_0_0_6f11ae0eb658fafe8b39e39ef8396094.jpg
РИА Новости

В Совфеде прокомментировали назначение Урсулы фон дер Ляйен главой ЕК

Вчера, 23:05
2699
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов "RT" и "Sputnik" в Twitter
Олег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может прислушаться к меняющимся в Европе настроениям и пойти по пути нормализации отношений ЕС с Россией, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Европарламент, после непростого периода обсуждения кандидатуры фон дер Ляйен, во вторник с небольшим перевесом голосов избрал ее новым руководителем ЕК. Фон дер Ляйен должна занять свой пост в ноябре текущего года на пять лет.
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен
Вчера, 23:03
Премьер Польши прокомментировал назначение Урсулы фон дер Ляйен главой ЕК
"Без всякого показного оптимизма осторожно предположу, что Урсула фон дер Ляйен будет вынуждена учитывать меняющиеся в Европе настроения. Безрезультатная война всем надоела. В Европарламенте все больше депутатов, которые хотят нормализации европолитики", - сказал Морозов.
"Возможно, мать семерых детей прислушается к ним", - добавил он.
Отметив, что к сторонникам нормализации отношений с Россией новую главу Еврокомиссии отнести нельзя, Морозов вместе с тем подчеркнул, что одно дело быть министром обороны Германии и добиваться увеличения военного бюджета, а совсем другое - управлять европейский политикой.
Косметический ремонт. Евросоюз меняет пол, но сохраняет устои
3 июля, 17:43
Косметический ремонт. Евросоюз меняет пол, но сохраняет устоиИ всем сразу стало легко. И все вдруг поняли, что именно ее им и не хватало. Когда все кандидаты на пост главы Еврокомиссии уже были отвергнуты, они впервые выбрали себе фрау. Не Меркель. Но близко.
7114416
Обсудить 2
Урсула фон дер ЛяйенОлег МорозовЕврокомиссияЕвропаРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен
Премьер Польши прокомментировал назначение Урсулы фон дер Ляйен главой ЕК
РИА
Новости
Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую" катастрофу без транзита российского газа
Лента
новостей
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров рассказал, планирует ли Россия признать независимость ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский ответил на заявление Турчинова об "уничтожении" Крымского моста
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
На Украине завели дело в связи с дискредитацией партии Вакарчука
Алексей Макеев
В Мексике россиянина Макеева приговорили к 37,5 года тюрьмы
Телеведущая Ольга Скабеева
"Прекратите пугать мной ООН": Скабеева ответила украинскому дипломату
Автомобиль на месте ДТП в селе Кунашак
В Челябинской области завели дело на сына депутата, сбившего двух пешеходов
Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В Жуковском экстренно приземлился Ил-76 из-за срабатывания датчика
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
09:53Дожди в подтопленном Благовещенске будут идти почти неделю
09:52В Турции приземлился тринадцатый самолет с компонентами С-400
09:51Новейшая подлодка "Пиранья" сможет десантировать шесть боевых пловцов
09:50Число погибших при землетрясении в Индонезии выросло до шести человек
Лента новостейМолния