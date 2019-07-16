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РИА Новости

Премьер Польши прокомментировал назначение Урсулы фон дер Ляйен главой ЕК

Вчера, 23:03
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© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Markus Schreiber
ВАРШАВА, 16 июл – РИА Новости. Польша удовлетворена выбором Урсулы фон дер Ляйен на должность председателя Европейской комиссии, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на брифинге во вторник в Варшаве.
Ранее Европарламент согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет. Необходимое число голосов для ее утверждения было 374, ее поддержали 383 депутата.
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"Я хотел бы подчеркнуть, что мы с самого начала высказывались за кандидата компромисса, за то, чтобы кандидат, который будет избран, давал надежду на объединение различных парламентских групп, старался строить мосты между различными государствами, а не чтобы это был кандидат, который поучает, разделяет, создает конфликты в Европе", - сказал Моравецкий.
"Я хотел бы поблагодарить всех депутатов от Польши, которые голосовали таким образом, а в особенности хотел бы поблагодарить за понимание того, что есть в политике компромисс наших парламентариев от "Права и справедливости" (правящая партия Польши). Это их голоса оказались решающими", - добавил он.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что в среду подаст в отставку с поста министра обороны Германии. Полномочия нынешнего руководителя ЕК заканчиваются в конце октября текущего года, следовательно, она должна занять это кресло в ноябре.
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