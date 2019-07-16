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РИА Новости

Экс-замглавы администрации Януковича вызвали на допрос по делу Евромайдана

Вчера, 22:03
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КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Бывшего заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова вызвали на допрос по делу "евромайдана", соответствующая повестка опубликована на сайте Генпрокуратуры во вторник.
"Повестка на имя Портнова Андрея Владимировича о явке 17 июля 2019 года в 11.00 (время совпадает с мск) в кабинет №211 к управлении специальных расследований Гепрокуратуры для допроса в качестве свидетеля", - говорится в тексте повестки.
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Ранее в мае Генпрокуратура Украины уже вызывала Портнова на допрос по делу "евромайдана".
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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