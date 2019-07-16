Меркель поздравила фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК

ВЕНА, 16 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Урсулу фон дер Ляйен, до среды возглавляющую министерство обороны ФРГ, с избранием на пост нового председателя Еврокомиссии, сообщил во вторник официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
Европарламент, после периода непростого обсуждения кандидатуры, согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования. Необходимое число голосов для ее утверждения было 374, ее поддержали 383 депутата.
Вчера, 20:48Биография Урсулы фон дер Ляйен
"Я сердечно поздравляю Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост председателя Еврокомиссии. С ее назначением Европейскую комиссию впервые возглавит женщина-председатель и впервые более чем за 50 лет во главе органа исполнительной власти Евросоюза окажется немка", - заявила Меркель, ее слова Зайберт процитировал на официальной страничке в Twitter.
Меркель подчеркнула, что хотя и теряет министра в своём кабмине в лице фон дер Ляйен, вместе с тем обретает нового партнёра в Брюсселе, радуясь предстоящему сотрудничеству.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что в среду подаст в отставку с поста министра обороны Германии.
Полномочия нынешнего руководителя ЕК заканчиваются в конце октября текущего года, следовательно, она должна занять это кресло в ноябре.
Как отмечалось в материале Центра исследований европейской политики, звучало много критики по поводу номинации Саммитом глав государств ЕС министра обороны Германии фон дер Лейен на пост председателя Европейской комиссии - как из-за ее личной компетенции, так и из-за самой процедуры.