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РИА Новости

Меркель поздравила фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК

Вчера, 21:51
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАнгела Меркель и Урсула фон дер Ляйен
Ангела Меркель и Урсула фон дер Ляйен
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ангела Меркель и Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
ВЕНА, 16 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Урсулу фон дер Ляйен, до среды возглавляющую министерство обороны ФРГ, с избранием на пост нового председателя Еврокомиссии, сообщил во вторник официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
Европарламент, после периода непростого обсуждения кандидатуры, согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования. Необходимое число голосов для ее утверждения было 374, ее поддержали 383 депутата.
Урсула фон дер Ляйен
Вчера, 20:48
Биография Урсулы фон дер Ляйен
"Я сердечно поздравляю Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост председателя Еврокомиссии. С ее назначением Европейскую комиссию впервые возглавит женщина-председатель и впервые более чем за 50 лет во главе органа исполнительной власти Евросоюза окажется немка", - заявила Меркель, ее слова Зайберт процитировал на официальной страничке в Twitter.
Меркель подчеркнула, что хотя и теряет министра в своём кабмине в лице фон дер Ляйен, вместе с тем обретает нового партнёра в Брюсселе, радуясь предстоящему сотрудничеству.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что в среду подаст в отставку с поста министра обороны Германии.
Полномочия нынешнего руководителя ЕК заканчиваются в конце октября текущего года, следовательно, она должна занять это кресло в ноябре.
Как отмечалось в материале Центра исследований европейской политики, звучало много критики по поводу номинации Саммитом глав государств ЕС министра обороны Германии фон дер Лейен на пост председателя Европейской комиссии - как из-за ее личной компетенции, так и из-за самой процедуры.
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Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияАнгела МеркельГерманияВ мире
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