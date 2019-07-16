Меркель поздравила фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК

ВЕНА, 16 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Урсулу фон дер Ляйен, до среды возглавляющую министерство обороны ФРГ, с избранием на пост нового председателя Еврокомиссии, сообщил во вторник официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Европарламент, после периода непростого обсуждения кандидатуры, согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования. Необходимое число голосов для ее утверждения было 374, ее поддержали 383 депутата.

"Я сердечно поздравляю Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост председателя Еврокомиссии. С ее назначением Европейскую комиссию впервые возглавит женщина-председатель и впервые более чем за 50 лет во главе органа исполнительной власти Евросоюза окажется немка", - заявила Меркель, ее слова Зайберт процитировал на официальной страничке в Twitter.

Меркель подчеркнула, что хотя и теряет министра в своём кабмине в лице фон дер Ляйен, вместе с тем обретает нового партнёра в Брюсселе, радуясь предстоящему сотрудничеству.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что в среду подаст в отставку с поста министра обороны Германии.

Полномочия нынешнего руководителя ЕК заканчиваются в конце октября текущего года, следовательно, она должна занять это кресло в ноябре.