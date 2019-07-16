Шарль Мишель поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК

БРЮССЕЛЬ, 16 июл - РИА Новости, Мария Князева. Будущий глава Евросовета Шарль Мишель поздравил Урсулу фон дер Ляйен с ее утверждением в Европарламенте на пост председателя Еврокомиссии.

Мишель должен сменить в конце года Дональда Туска в кресле руководителя Евросовета.

Европарламент, после непростого периода обсуждения кандидатуры бывшего министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, во вторник с небольшим перевесом голосов избрал ее новым руководителем ЕК. Фон дер Ляйен должна занять свой пост в ноябре текущего года на пять лет.