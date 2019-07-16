Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T21:49Z
https://ria.ru/20190716/1556591953.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149370/01/1493700187_0:257:4928:3029_1036x0_80_0_0_9bef62de0235c18191f240b23e0342c4.jpg
РИА Новости

Шарль Мишель поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК

Вчера, 21:49
289
© AFP 2019 / Frederick FlorinУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
© AFP 2019 / Frederick Florin
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 июл - РИА Новости, Мария Князева. Будущий глава Евросовета Шарль Мишель поздравил Урсулу фон дер Ляйен с ее утверждением в Европарламенте на пост председателя Еврокомиссии.
Мишель должен сменить в конце года Дональда Туска в кресле руководителя Евросовета.
"Вслед за голосованием в Европарламенте я хочу поздравить Урсулу фон дер Ляйен. Жду тесного сотрудничества с институтами (власти ЕС - ред.) ради будущего Европы. Давайте работать вместе в интересах всех европейцев", - говорится в его Twitter.
Европарламент, после непростого периода обсуждения кандидатуры бывшего министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, во вторник с небольшим перевесом голосов избрал ее новым руководителем ЕК. Фон дер Ляйен должна занять свой пост в ноябре текущего года на пять лет.
Урсула фон дер Ляйен
Вчера, 20:48
Биография Урсулы фон дер Ляйен
010002
Обсудить 0
Шарль МишельУрсула фон дер ЛяйенЕвропейский парламентЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
Рекомендуем
Ангела Меркель и Урсула фон дер Ляйен
Меркель поздравила фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК
РИА
Новости
Урсула фон дер Ляйен
Биография Урсулы фон дер Ляйен
В США задержали экс-президента Перу
Урсула фон дер Ляйен
Столтенберг поздравил фон дер Ляйен с назначением на пост главы ЕК
Лента
новостей
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Урсулу фон дер Ляйен назначили новым председателем Еврокомиссии
Бывший президент Украины Виктор Янукович
ГП Украины вызвала депутата Рады на допрос по делу о покушении на Януковича
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
США изучают варианты возможных мер против Турции за приобретение С-400
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
На Украине завели дело в связи с дискредитацией партии Вакарчука
Экс-замглавы администрации Януковича вызвали на допрос по делу Евромайдана
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что Иран готов к переговорам по ракетной программе
Американский государственный деятель, министр армии США Марк Эспер
Новый ДСНВ должен охватывать весь ядерный потенциал Москвы, заявил Эспер
Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
В ГД оценили возможность изменения политики ЕС после назначения дер Ляйен
СМИ: в Канаде три человека погибли при крушении одномоторного самолета
Владимир Зеленский
Зеленский обсудил с Меркель урегулирование в Донбассе
В Мехико произошло землетрясение
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В Жуковском экстренно приземлился Ил-76 из-за срабатывания датчика
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
09:53Дожди в подтопленном Благовещенске будут идти почти неделю
09:52В Турции приземлился тринадцатый самолет с компонентами С-400
09:51Новейшая подлодка "Пиранья" сможет десантировать шесть боевых пловцов
Лента новостейМолния