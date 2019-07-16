Житель Дагестана получил шесть лет колонии за финансирование ИГ*

Дело о финансировании ИГ*: задержания в Московском регионе В нескольких российских регионах, в том числе в Москве, идут розыскные мероприятия по делу о финансировании терроризма, есть задержанные, сообщили в СК. Эту информацию в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт по безопасности Дмитрий Ефимов.