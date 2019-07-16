Житель Дагестана получил шесть лет колонии за финансирование ИГ*

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к шести годам колонии жителя Дагестана, перечислившего 30 тысяч рублей членам международной террористической организации ИГ*, сообщил журналистам представитель суда.
Суд признал уроженца Азербайджана, проживавшего в Махачкале, Эрика Шабанова виновным в содействии терроризму. Так, по данным суда, в 2016 году он перечислил участникам ИГ* 30 тысяч рублей.
19 июня, 13:33Дело о финансировании ИГ*: задержания в Московском регионе В нескольких российских регионах, в том числе в Москве, идут розыскные мероприятия по делу о финансировании терроризма, есть задержанные, сообщили в СК. Эту информацию в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт по безопасности Дмитрий Ефимов.
"В соответствии с приговором суда Шабанов признан виновным в совершении указанного преступления, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
*Террористическая организация, запрещенная в России.