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РИА Новости

ГП Украины вызвала депутата Рады на допрос по делу о покушении на Януковича

Вчера, 21:34
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Виктор Янукович
Бывший президент Украины Виктор Янукович
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины вызвала депутата парламентской фракции партии "Оппозиционный блок" Михаила Добкина на допрос в качестве свидетеля по делу о покушении на экс-президента Виктора Януковича, соответствующая повестка опубликована на сайте ведомства.
"Повестка на имя Добкина Михаила Марковича о явке 25 июля 2019 в 11.00 (время совпадает с мск - ред.) в управление специальных расследований Генпрокуратуры Украины для допроса как свидетеля в уголовном деле", - говорится в повестке.
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В 2014 году кортеж экс-президента обстреляли неизвестные. Как сообщил адвокат Януковича, следственные органы Украины в июне 2015 года начали расследовать покушение на экс-президента.
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