ГП Украины вызвала депутата Рады на допрос по делу о покушении на Януковича

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины вызвала депутата парламентской фракции партии "Оппозиционный блок" Михаила Добкина на допрос в качестве свидетеля по делу о покушении на экс-президента Виктора Януковича, соответствующая повестка опубликована на сайте ведомства.

"Повестка на имя Добкина Михаила Марковича о явке 25 июля 2019 в 11.00 (время совпадает с мск - ред.) в управление специальных расследований Генпрокуратуры Украины для допроса как свидетеля в уголовном деле", - говорится в повестке.