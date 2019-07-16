Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T21:46Z
https://ria.ru/20190716/1556591466.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155594/54/1555945472_0:459:2528:1881_1036x0_80_0_0_3e7543c9e9039a48b4fd766471b889b6.jpg
РИА Новости

Порошенко может остаться во власти, считает депутат Рады

Вчера, 21:07
897
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко сможет договориться с новым главой государства Владимиров Зеленский и останется в политике, считает депутат Верховной рады от партии
"Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.
Работа штабов кандидатов в президенты Украины
14 июля, 04:55
В Киеве предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко
"Вы знаете, меня меньше всего интересуют перспективы Порошенко, для меня его уже нет. Я понимаю, что он будет играть какую-то свою роль. У него много денег, очевидно, он будет договариваться с новой властью.
Больше того, не исключаю, что договориться, потому что мы видели это уже много раз", – сказал Рабинович во вторник в эфире телеканала "112 Украина".
Внеочередные выборы в Раду состоятся 21 июля. Они пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
340116
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
РИА
Новости
Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую" катастрофу без транзита российского газа
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Автомобиль на месте ДТП в селе Кунашак
В Челябинской области завели дело на сына депутата, сбившего двух пешеходов
Листы с денежными купюрами
Аналитик рассказал, когда наступит "самый плохой день" для рубля
Петр Порошенко
Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский ответил на заявление Турчинова об "уничтожении" Крымского моста
Телеведущая Ольга Скабеева
"Прекратите пугать мной ООН": Скабеева ответила украинскому дипломату
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
На Украине завели дело в связи с дискредитацией партии Вакарчука
Луна в небе над Лос-Анджелесом
Астроном рассказал, где в России лучше всего будет видно лунное затмение
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие
Киев прекратил подачу воды в три города в ЛНР из-за аварии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В Жуковском экстренно приземлился Ил-76 из-за срабатывания датчика
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
09:53Дожди в подтопленном Благовещенске будут идти почти неделю
09:52В Турции приземлился тринадцатый самолет с компонентами С-400
09:51Новейшая подлодка "Пиранья" сможет десантировать шесть боевых пловцов
Лента новостейМолния