Порошенко может остаться во власти, считает депутат Рады

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко сможет договориться с новым главой государства Владимиров Зеленский и останется в политике, считает депутат Верховной рады от партии
"Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.
"Вы знаете, меня меньше всего интересуют перспективы Порошенко, для меня его уже нет. Я понимаю, что он будет играть какую-то свою роль. У него много денег, очевидно, он будет договариваться с новой властью.
Больше того, не исключаю, что договориться, потому что мы видели это уже много раз", – сказал Рабинович во вторник в эфире телеканала "112 Украина".
Внеочередные выборы в Раду состоятся 21 июля. Они пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.