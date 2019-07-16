Саакашвили заявил, что предпочел бы строить дороги, а не быть генпрокурором

Он подчеркнул, что хотел бы что-то исправить в стране и для этого ему не обязательно быть депутатом в парламенте.

"Планы у меня такие: я бы хотел что-то исправить. Если для этого нужно быть главой, или кто-то мне доверит, чтобы у них была чистая вода, а не черная вода с червями, я готов для них это сделать. Если кто-то хочет, чтобы мы спасли Одессу, и она стала мировым сокровищем – давайте это вместе сделаем. Если хотим, чтобы Киев не выглядел как город третьего мира – давайте вместе с киевлянами это делать", - добавил политик.