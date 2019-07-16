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РИА Новости

Саакашвили заявил, что предпочел бы строить дороги, а не быть генпрокурором

Вчера, 20:31
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не претендует на конкретную должность на Украине и предпочел бы строить дороги вместо того, чтобы быть генпрокурором.
"Я не ищу никаких должностей. Если мне выбирать между тем, чтобы быть генеральным прокурором или просто строить дорогу, я бы для души выбрал строить дорогу... Но да, если бы мне и моей команде дали зачистить, то мы бы зачистили коррупционеров: за 70 дней их бы и след простыл, я гарантирую", - сказал Саакашвили в эфире телеканала "112.Украина" во вторник.
Он подчеркнул, что хотел бы что-то исправить в стране и для этого ему не обязательно быть депутатом в парламенте.
"Планы у меня такие: я бы хотел что-то исправить. Если для этого нужно быть главой, или кто-то мне доверит, чтобы у них была чистая вода, а не черная вода с червями, я готов для них это сделать. Если кто-то хочет, чтобы мы спасли Одессу, и она стала мировым сокровищем – давайте это вместе сделаем. Если хотим, чтобы Киев не выглядел как город третьего мира – давайте вместе с киевлянами это делать", - добавил политик.
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Ситуация на УкраинеМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
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