Саакашвили заявил, что предпочел бы строить дороги, а не быть генпрокурором

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не претендует на конкретную должность на Украине и предпочел бы строить дороги вместо того, чтобы быть генпрокурором.
"Я не ищу никаких должностей. Если мне выбирать между тем, чтобы быть генеральным прокурором или просто строить дорогу, я бы для души выбрал строить дорогу... Но да, если бы мне и моей команде дали зачистить, то мы бы зачистили коррупционеров: за 70 дней их бы и след простыл, я гарантирую", - сказал Саакашвили в эфире телеканала "112.Украина" во вторник.
Он подчеркнул, что хотел бы что-то исправить в стране и для этого ему не обязательно быть депутатом в парламенте.
"Планы у меня такие: я бы хотел что-то исправить. Если для этого нужно быть главой, или кто-то мне доверит, чтобы у них была чистая вода, а не черная вода с червями, я готов для них это сделать. Если кто-то хочет, чтобы мы спасли Одессу, и она стала мировым сокровищем – давайте это вместе сделаем. Если хотим, чтобы Киев не выглядел как город третьего мира – давайте вместе с киевлянами это делать", - добавил политик.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%