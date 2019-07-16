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РИА Новости
Ленинградская область

Дрозденко: Ленобласть и Петербург выработают совместную инвестполитику

Вчера, 19:33
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© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Власти Ленинградской области и Санкт-Петербург выработают совместную для двух субъектов инвестиционную политику. Соответствующее решение принято во вторник на заседании Координационного совета Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития.

"Нам впервые за последние годы удалось выработать совместную политику в отношении работы с инвесторами. Если раньше город и область выступали конкурентами за инвестиции, то сейчас у нас есть крупные, совместные инвестпроекты, которые в условиях агломерации и сложившейся экономической ситуации должны решаться сообща. Также мы понимаем эффективность единого кластерного развития города и области", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, администрация Ленинградской области предложила ряд мер, которые помогут развитию экономики двух регионов. Так для развития портово-логистической сферы предлагается усовершенствовать процедуры взаимодействия портов двух регионов с уполномоченными органами. Таким образом, с учетом заявленных масштабных проектов по строительству терминалов, отсутствие такой работы увеличит издержки на оформление документации и снизит конкурентоспособность российских портов Балтики.
Дрозденко при этом напомнил, что сегодня предприятия двух субъектов входят в объединения Автопром-Северо-Запад, Северо-Западный кластер пищевой промышленности и биотехнологий, Кластер предприятий судостроительной отрасли, Кластер лесопромышленной отрасли, Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды. "Тем не менее, у регионов должна быть согласованная политика в отношении поддержки кластерных инициатив, совместные обращения к федеральным органам власти по вопросам снятия административных барьеров, препятствующих выводу на рынок новых материалов", - отметил глава Ленобласти.
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По его словам, Ленинградская область предложила коллегам из города совместное участие в международных мероприятиях по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, в том числе организации совместных стендов. Также область предлагает синхронизировать базовые параметры поддержки инвесторов, а именно — законодательство в части налоговых льгот для региональных инвестиционных проектов.
Дрозденко напомнил, что на сегодняшний день, на долю Петербурга и Ленинградской области приходится порядка 4,5 триллионов рублей инвестиций в основной капитал – это третья позиция по России. По объему инвестиций в инфраструктуру Санкт-Петербург и Ленинградская область суммарно занимают четвертое место.
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