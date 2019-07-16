На Украине предупредили об угрозе нехватки газа на зиму

КИЕВ, 16 июл – РИА Новости. "Нафтогаз" импортирует газ рекордными объемами, но риск не накопить необходимые для прохождения зимы количество топлива остается, заявил глава госкомпании Андрей Коболев.

Ранее он говорил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если к началу отопительного сезона в подземных хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа.

При этом он выразил надежду, что компании все же удастся накопить необходимый объем.

"Теми темпами, которыми "Нафтогаз" копит газ в подземных хранилищах, я думаю, что мы на эту цифру должны выйти до 15 октября", - сказал глава компании в эфире радио "Новое время".

Ранее "Нафтогаз" разместил евробонды на 600 миллионов евро и 335 миллионов долларов, рассчитывая потратить привлеченные средства, в том числе, на оплату закупаемого к зиме газа.

"Благодаря успешному размещению еврооблигаций мы ожидаем получения средств физически на счета компании или в пятницу, или в следующий понедельник. Это позволит нам выполнить те задания, которое правительство ставило перед "Нафтогазом", - отметил Коболев.