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РИА Новости

Небензя призвал Совбез ООН беспристрастно оценить украинский закон о языке

Вчера, 19:17
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
ООН, 16 июл – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал членов Совбеза дать беспристрастную оценку украинскому закону о языке.
Во вторник на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае президентом Петром Порошенко. Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Закон был резко раскритикован украинской оппозицией и в России.
"Все мы должны дать принципиальную и беспристрастную оценку новоявленному украинскому закону", - сказал Небезня.
"От нас с вами сегодня очень много зависит. Вы можете либо подыграть дискредитировавшим себя майданным политикам во главе с экс-президентом Порошенко и сделать вид, что закон о госязыке следует воспринимать спокойно и без критики, либо дать четкий сигнал, что борьба за сохранение национальной и культурной идентичности не должна сводиться к попранию прав русскоязычного населения", - подчеркнул он.
По его словам, принятие закона о языке было сугубо политическим решением, не учитывающим мнение населения Украины, текущую обстановку в стране и особенности многонационального украинского общества.
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Тільки українська. На Украине вступил в силу закон о госязыкеЗакон предполагает исключительное использование украинского языка во всех сферах жизни.
"С тем, чтобы не подыгрывать подобной извращенной и крайне опасной для Украины логике, предлагаем сегодня послать четкий сигнал о поддержке членами Совета Безопасности курса на единство и сплочение украинцев вместо их разделения. Только в этом случае мы не на словах, а на деле сможем доказать нашу общую приверженность минским договоренностям, от выполнения которых Украина всячески уклонялась", - указал Небензя.
Украинский языковой закон был резко раскритикован в России. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС - "это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".
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