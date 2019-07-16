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РИА Новости

"Нафтогаз" предложил отменить регулирование цены на газ

Вчера, 19:16
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании компании "Нафтогаз-Украина". Архивное фото
КИЕВ, 16 июл – РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" предлагает кабмину страны отменить регулирование цены на газ раньше 1 апреля 2020 года.
Согласно меморандуму между Украиной и Международным валютным фондом, в рамках новой программы сотрудничества кабмин обязался отменить регулирование цены на газ с 1 апреля 2020 года.
Газодобывающее предприятие на Украине
10 июля, 20:11
"Пока мы ждем". Эксперт о вопросах транзита газа через Украину Премьер Дмитрий Медведев назвал ситуацию с газом на Украине "абсурдной и дурацкой". Эксперт Алексей Гривач в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, готов ли Киев к переговорам по поставкам и транзиту газа.
"Правительство взяло обязательство перед МВФ с 1 апреля 2020 года полностью отменить регулирование в рамках PSO (спецобязательств – ред.). Думаю, что нет оснований считать, что оно не будет выполнено. Мы, как "Нафтогаз", предлагаем отменить это регулирование раньше", - заявил Коболев во вторник в эфире радио "Новое время".
По его словам, необходимо дать возможность всем потребителям выбирать поставщика газа и цену на "голубое топливо".
Ранее правительство обязало "Нафтогаз" продавать газ населению по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке, а именно средняя цена импорта, цена "Нафтогаза" для промышленности, средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже и спецобязательства по продаже газа по цене 7185 тысяч гривен за тысячу кубометров (около 277 долларов).
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