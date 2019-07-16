"Нафтогаз" предложил отменить регулирование цены на газ

"Пока мы ждем". Эксперт о вопросах транзита газа через Украину Премьер Дмитрий Медведев назвал ситуацию с газом на Украине "абсурдной и дурацкой". Эксперт Алексей Гривач в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, готов ли Киев к переговорам по поставкам и транзиту газа.