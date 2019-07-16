"Нафтогаз" предложил отменить регулирование цены на газ

КИЕВ, 16 июл – РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" предлагает кабмину страны отменить регулирование цены на газ раньше 1 апреля 2020 года.
Согласно меморандуму между Украиной и Международным валютным фондом, в рамках новой программы сотрудничества кабмин обязался отменить регулирование цены на газ с 1 апреля 2020 года.
"Правительство взяло обязательство перед МВФ с 1 апреля 2020 года полностью отменить регулирование в рамках PSO (спецобязательств – ред.). Думаю, что нет оснований считать, что оно не будет выполнено. Мы, как "Нафтогаз", предлагаем отменить это регулирование раньше", - заявил Коболев во вторник в эфире радио "Новое время".
По его словам, необходимо дать возможность всем потребителям выбирать поставщика газа и цену на "голубое топливо".
Ранее правительство обязало "Нафтогаз" продавать газ населению по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке, а именно средняя цена импорта, цена "Нафтогаза" для промышленности, средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже и спецобязательства по продаже газа по цене 7185 тысяч гривен за тысячу кубометров (около 277 долларов).