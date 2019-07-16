Петербуржцы смогут наблюдать лунное затмение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Жители Петербурга и Ленинградской области смогут наблюдать частичное затмение Луны, она поднимется в ночь на 17 июля над горизонтом на семь градусов, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Российской академии наук Сергей Смирнов.
"Самое главное для наблюдения за сегодняшним затмением Луны – открытый горизонт на юг. Луна взойдет на юго-востоке и зайдет на юго-западе, поднимется всего на семь градусов над горизонтом. Она скроется почти наполовину", - сказал астроном.
По его словам, лунное затмение начнется с 23 часов, закончится к двум часам ночи.
"Главное, чтобы не появилось облачности. Ведь следующее лунное затмение в наших широтах будет лишь через шесть лет", - сказал Смирнов.
3 июля, 14:01Спектакль в небе: полное солнечное затмение