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РИА Новости

Петербуржцы смогут наблюдать лунное затмение

Вчера, 19:14
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© AP Photo / Virginia MayoЛунное затмение в небе над Антверпеном, Бельгия
Лунное затмение в небе над Антверпеном, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Жители Петербурга и Ленинградской области смогут наблюдать частичное затмение Луны, она поднимется в ночь на 17 июля над горизонтом на семь градусов, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Российской академии наук Сергей Смирнов.
"Самое главное для наблюдения за сегодняшним затмением Луны – открытый горизонт на юг. Луна взойдет на юго-востоке и зайдет на юго-западе, поднимется всего на семь градусов над горизонтом. Она скроется почти наполовину", - сказал астроном.
По его словам, лунное затмение начнется с 23 часов, закончится к двум часам ночи.
"Главное, чтобы не появилось облачности. Ведь следующее лунное затмение в наших широтах будет лишь через шесть лет", - сказал Смирнов.
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