Петербуржцы смогут наблюдать лунное затмение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Жители Петербурга и Ленинградской области смогут наблюдать частичное затмение Луны, она поднимется в ночь на 17 июля над горизонтом на семь градусов, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Российской академии наук Сергей Смирнов.

"Самое главное для наблюдения за сегодняшним затмением Луны – открытый горизонт на юг. Луна взойдет на юго-востоке и зайдет на юго-западе, поднимется всего на семь градусов над горизонтом. Она скроется почти наполовину", - сказал астроном.

По его словам, лунное затмение начнется с 23 часов, закончится к двум часам ночи.