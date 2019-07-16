Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T19:05Z
https://ria.ru/20190716/1556588818.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155319/33/1553193325_0:113:2808:1693_1036x0_80_0_0_53108c8afd6716c0b4fbd65c4ce8159e.jpg
РИА Новости

"Прекратите пугать мной ООН": Скабеева ответила украинскому дипломату

Вчера, 19:05
33625
© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Телеведущая и журналистка Ольга Скабеева ответила на заявление постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко.
Ранее он написал в Twitter, что российские дипломаты якобы "путают зал заседаний Совбеза ООН со студией "60 минут".
Телеведущая Ольга Скабеева
27 июня, 20:45
Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать сессию ПАСЕ за Украиной
"Но Скабеевой там не будет", - добавил украинский дипломат.
Российская журналистка отнеслась к подобному заявлению с юмором.
"То, что постпред Украины в ООН – наш фанат, я давно в курсе. Но зачем так палиться. И прекратите пугать мной ООН", - написала она в Telegram-канале.
Украинские политики неоднократно оскорбляли российскую телеведущую. Так, в январе во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Скабееву толкнул редактор украинской "Европейской правды" Сергей Сидоренко. Таким же образом поступил депутат Рады Борислав Береза. Он преградил журналистке доступ к Геращенко и помешал задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.
Телеведущая Ольга Скабеева
9 апреля, 18:41
Скабеева ответила на заявление делегации Украины в ПАСЕ о "предупреждении"
В прошлом месяце парламентарий вновь пристал к Скабеевой. Во время прямого включения он прервал интервью ведущей программы "60 минут" с заведующим кафедрой международных отношений МГУ Николаем Платошкиным. Скабеева предположила, что украинский парламентарий хочет извиниться за январский инцидент, однако вместо этого депутат обратился к журналистке с личными вопросами, при этом оскорбив ее мужа и соведущего программы Евгения Попова.
4181038152555
Обсудить 35
Ольга СкабееваСитуация на УкраинеВладимир ЕльченкоСовет Безопасности ООНООНРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Скабеева россиян уже 5 лет Украиной пугает. Сколько можно по всем каналам эту ахинею показывать?
16 июля, 19:39
Димон Владимирович
34100179
Ей уже можно детей пугать.
16 июля, 19:59
Василий Васильев
25100269
Рекомендуем
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую" катастрофу без транзита российского газа
РИА
Новости
Итальянские полицейские переносят ракету класса воздух-воздух после обнаружения тайника с оружием и боеприпасами в Турине
Западные СМИ связали проукраинских неонацистов из Италии с ополченцами
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
Лента
новостей
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие
Газокомпрессорная станция в Харьковской области
На Украине предупредили об угрозе нехватки газа на зиму
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
Российский генерал прокомментировал исследование об "уязвимости" С-400
Регионы России. Крым
Украинцев предупредили об "опасностях", поджидающих их в Крыму
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский ответил на заявление Турчинова об "уничтожении" Крымского моста
Палубный сверхзвуковой истребитель СУ-27К взлетает с палубы тяжелого авианесущего крейсера Северного флота Адмирал Кузнецов
СМИ включили российские истребители в список самых быстрых в истории
Алексей Макеев
В Мексике россиянина Макеева приговорили к 37,5 года тюрьмы
Саммит НАТО
Немецкие СМИ рассказали о возможном "неожиданном ударе" России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В Жуковском экстренно приземлился Ил-76 из-за срабатывания датчика
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
09:53Дожди в подтопленном Благовещенске будут идти почти неделю
Лента новостейМолния