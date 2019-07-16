"Прекратите пугать мной ООН": Скабеева ответила украинскому дипломату

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Телеведущая и журналистка Ольга Скабеева ответила на заявление постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко.

Ранее он написал в Twitter, что российские дипломаты якобы "путают зал заседаний Совбеза ООН со студией "60 минут".

"Но Скабеевой там не будет", - добавил украинский дипломат.

Российская журналистка отнеслась к подобному заявлению с юмором.

"То, что постпред Украины в ООН – наш фанат, я давно в курсе. Но зачем так палиться. И прекратите пугать мной ООН", - написала она в Telegram-канале

Украинские политики неоднократно оскорбляли российскую телеведущую. Так, в январе во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Скабееву толкнул редактор украинской "Европейской правды" Сергей Сидоренко. Таким же образом поступил депутат Рады Борислав Береза. Он преградил журналистке доступ к Геращенко и помешал задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.