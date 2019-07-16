"Прекратите пугать мной ООН": Скабеева ответила украинскому дипломату

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Телеведущая и журналистка Ольга Скабеева ответила на заявление постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко.
Ранее он написал в Twitter, что российские дипломаты якобы "путают зал заседаний Совбеза ООН со студией "60 минут".
"Но Скабеевой там не будет", - добавил украинский дипломат.
Российская журналистка отнеслась к подобному заявлению с юмором.
"То, что постпред Украины в ООН – наш фанат, я давно в курсе. Но зачем так палиться. И прекратите пугать мной ООН", - написала она в Telegram-канале.
Украинские политики неоднократно оскорбляли российскую телеведущую. Так, в январе во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Скабееву толкнул редактор украинской "Европейской правды" Сергей Сидоренко. Таким же образом поступил депутат Рады Борислав Береза. Он преградил журналистке доступ к Геращенко и помешал задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.
В прошлом месяце парламентарий вновь пристал к Скабеевой. Во время прямого включения он прервал интервью ведущей программы "60 минут" с заведующим кафедрой международных отношений МГУ Николаем Платошкиным. Скабеева предположила, что украинский парламентарий хочет извиниться за январский инцидент, однако вместо этого депутат обратился к журналистке с личными вопросами, при этом оскорбив ее мужа и соведущего программы Евгения Попова.