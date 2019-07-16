Небензя: принятие закона о госязыке не является внутренним делом Украины

ООН, 16 июл – РИА Новости. Принятие закона о языке на Украине не является внутренним делом Киева, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

По его словам, закон противоречит всем конвенциям по защите интересов национальных меньшинств и базовым правам человека. Как указал Небензя, украинский закон о языке имеет прямое отношение к повестке СБ ООН и нарушает дух и букву комплекса мер по реализации минских договоренностей, одобренного резолюцией СБ ООН.

"Этот сюжет – не внутреннее дело Украины. Мы категорически несогласны с такой интерпретацией", - сказал Небензя.

Как отметил постпред, русскоязычные граждане Украины не являются национальным меньшинством в классическом смысле этого слова. "Если не брать официальную "майданную" статистику, согласно которой на Украине по-русски уже якобы практически не говорят, любые другие источники и опросы показывают, что русский на Украине по-прежнему является родным или предпочтительным для общения большинства населения страны", - подчеркнул он.