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РИА Новости

Небензя: принятие закона о госязыке не является внутренним делом Украины

Вчера, 19:02
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 16 июл – РИА Новости. Принятие закона о языке на Украине не является внутренним делом Киева, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, закон противоречит всем конвенциям по защите интересов национальных меньшинств и базовым правам человека. Как указал Небензя, украинский закон о языке имеет прямое отношение к повестке СБ ООН и нарушает дух и букву комплекса мер по реализации минских договоренностей, одобренного резолюцией СБ ООН.
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Тільки українська. На Украине вступил в силу закон о госязыкеЗакон предполагает исключительное использование украинского языка во всех сферах жизни.
"Этот сюжет – не внутреннее дело Украины. Мы категорически несогласны с такой интерпретацией", - сказал Небензя.
Как отметил постпред, русскоязычные граждане Украины не являются национальным меньшинством в классическом смысле этого слова. "Если не брать официальную "майданную" статистику, согласно которой на Украине по-русски уже якобы практически не говорят, любые другие источники и опросы показывают, что русский на Украине по-прежнему является родным или предпочтительным для общения большинства населения страны", - подчеркнул он.
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"Что у человека в голове?". Политолог о предложении советника ЗеленскогоСоветник президента Украины Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык. В Сети высмеяли эти предложения. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Перлин, подобные инициативы создают проблемы Зеленскому.
Украинский языковой закон был резко раскритикован в России. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС - "это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".
Язычники
25 апреля, 14:08
Язычники
4100007
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