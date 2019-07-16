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РИА Новости

Климкин хочет предложить ООН сделать украинский одним из языков организации

Вчера, 19:00
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© AP Photo / Luca BrunoМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Luca Bruno
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Архивное фото
КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин хочет предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
"Можем, собственно, ООН наш язык в качестве официального предложить. А что, Украина тоже учредитель", - написал министр во вторник в Facebook.
Климкин отметил, что МИД сейчас активно продвигает различные инициативы по утверждению украинского языка и транслитерации. "Успешной оказалась, например, наша кампания #KyivNotKiev", - добавил министр.
Кроме того, он написал, что не против какого-либо языка, а за украинский. "Я не против никакого другого языка, я только за. За украинский. В конце концов, у нас все постоянно против чего-то, уже как-то пора быть за", - резюмировал он.
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