Правительство внесло в Госдуму законопроект о либерализации ОСАГО

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о либерализации ОСАГО, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Как ранее сообщал Минфин, проект федерального закона направлен на индивидуализацию тарифов ОСАГО для конкретного страхователя и создает условия для перехода к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам.

В настоящий момент, отмечает министерство, тарифообразование в ОСАГО не всегда позволяет установить справедливую стоимость для потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. Зачастую аккуратные водители и лихачи платят за полис одинаково.

Проект, разработанный Минфином, предлагает предоставить страховщикам право самостоятельно определять тариф в пределах установленного Банком России коридора. При расчете стоимости "автогражданки" страховые компании смогут учитывать характеристики вождения и наличие у водителя неоднократных наказаний за нарушения ПДД. Предполагается введение учета истории вождения каждого водителя (наличие и количество страховых выплат при ДТП).

"Для установления справедливой стоимости страхового полиса ОСАГО проектом федерального закона предусмотрено право страхователя использовать телематическое устройство, фиксирующее характер вождения, для предоставления ему скидок в случае аккуратной эксплуатации транспортного средства", - говорится в пояснительной записке.

Также предполагается отмена коэффициентов мощности (с 1 октября 2020 года) и территории (с 1 января 2020 года). Также с 1 января 2020 года предусматривается увеличение страховой суммы за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

"Реализация законопроекта потребует дополнительного финансирования за счет средств федерального бюджета на доработку ФИС ГИБДЦ-М около 7-11 миллионов рублей и сопровождение ФИС ГИБДД-М 5-6 миллионов рублей в год, по данным МВД России", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.