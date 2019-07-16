Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T18:36Z
https://ria.ru/20190716/1556587537.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149851/02/1498510284_0:119:3076:1849_1036x0_80_0_0_9b6dd366d69b0c35e5dad2b8973de160.jpg
РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о либерализации ОСАГО

Вчера, 18:36
371
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОформление полиса ОСАГО
Оформление полиса ОСАГО
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о либерализации ОСАГО, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Как ранее сообщал Минфин, проект федерального закона направлен на индивидуализацию тарифов ОСАГО для конкретного страхователя и создает условия для перехода к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам.
В настоящий момент, отмечает министерство, тарифообразование в ОСАГО не всегда позволяет установить справедливую стоимость для потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. Зачастую аккуратные водители и лихачи платят за полис одинаково.
Полис ОСАГО
12 июля, 03:36
ОСАГО может стать дешевле после либерализации, считает эксперт
Проект, разработанный Минфином, предлагает предоставить страховщикам право самостоятельно определять тариф в пределах установленного Банком России коридора. При расчете стоимости "автогражданки" страховые компании смогут учитывать характеристики вождения и наличие у водителя неоднократных наказаний за нарушения ПДД. Предполагается введение учета истории вождения каждого водителя (наличие и количество страховых выплат при ДТП).
"Для установления справедливой стоимости страхового полиса ОСАГО проектом федерального закона предусмотрено право страхователя использовать телематическое устройство, фиксирующее характер вождения, для предоставления ему скидок в случае аккуратной эксплуатации транспортного средства", - говорится в пояснительной записке.
Также предполагается отмена коэффициентов мощности (с 1 октября 2020 года) и территории (с 1 января 2020 года). Также с 1 января 2020 года предусматривается увеличение страховой суммы за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей.
Страховой полис ОСАГО
4 июля, 13:42
В Минфине назвали условия отказа от дальнейшей либерализации ОСАГО
"Реализация законопроекта потребует дополнительного финансирования за счет средств федерального бюджета на доработку ФИС ГИБДЦ-М около 7-11 миллионов рублей и сопровождение ФИС ГИБДД-М 5-6 миллионов рублей в год, по данным МВД России", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Первый этап реформы ОСАГО стартовал в январе. Тарифный коридор (базовая ставка, на основе которой рассчитывается итоговая стоимость) был расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены (его рамки теперь находятся в пределах 2,746-4,942 тысячи рублей). Также появились дополнительные ступени в расчете коэффициента возраст-стаж. С 1 апреля вступили в силу изменения в расчете коэффициента аварийности бонус-малус.
100106
Обсудить 0
Госдума РФМВД РФПравительство РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов выступает на парламентских слушаниях в Госдуме. 8 июля 2019
В Госдуме назвали проект о доступе к экологической информации профанацией
РИА
Новости
Троллейбусы стоят в пробке в связи с подтоплением Тушинского тоннеля после провала грунта в шлюзе №8 канала имени Москвы
Карты Visa и Mastercard хотят запретить для получения льгот на проезд
Пенсионное удостоверение
Минфин продлил заморозку накопительной части пенсии
Дождь в Москве. 16 июля 2019
Около восьми миллиметров осадков выпадет в Москве со вторника на среду
Лента
новостей
Американский государственный деятель, министр армии США Марк Эспер
Кандидат на пост главы Пентагона подчеркнул важность сдерживания России
Рабочий на территории строительства нового терминала аэропорта Домодедово
Суд взыскал 55 миллионов рублей с аэропорта "Домодедово"
Палубный сверхзвуковой истребитель СУ-27К взлетает с палубы тяжелого авианесущего крейсера Северного флота Адмирал Кузнецов
СМИ включили российские истребители в список самых быстрых в истории
Здание министерства юстиции РФ
В Минюсте объяснили сбой в работе системы ЗАГСов
Министр армии США Марк Эспер
В США рассказали о подрыве потенциала F-35 из-за С-400
В Воркуте проверят информацию о связи депутата и воспитанницы детдома
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
Защита Кочаряна подала жалобу против приостановки дела
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие
Дождь в Москве. 16 июля 2019
На Москву обрушился сильный ливень с грозой
Система нагревания табака
В Совфеде рассказали, когда могут принять закон о запрете вейпов и кальянов
Мама с ребенком
Ученые из России раскрыли уникальные особенности мозга аутистов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20Ил-76 со сработавшим датчиком благополучно приземлился в "Жуковском"
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
09:53Дожди в подтопленном Благовещенске будут идти почти неделю
Лента новостейМолния