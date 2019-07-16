Раввин Гольдшмидт призвал не закрывать двери синагог для евреев

"Синагога - это сердце любой еврейской общины. И ее использование в качестве оружия в спорах – это удар для всех евреев страны. Охранники в масках, стоящие перед синагогой и не пускающие людей на молитву - это образы другой эпохи", - сказал раввин Гольдшмидт.