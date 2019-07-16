Раввин Гольдшмидт призвал не закрывать двери синагог для евреев

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Синагоги должны всегда оставаться открытыми для всех евреев, поэтому нельзя использовать молельные дома как оружие в имущественных спорах, заявил глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.
Ранее в Кракове разразился скандал вокруг старейшей синагоги города. Ее руководство закрыло здание для верующих, заявив, что организация "Хабад Любавич" нарушила условия договора аренды молельни. В свою очередь глава "Хабада" раввин Элиэзер Гур-Арье заявил, что глава синагоги Тадеуш Якубович "внезапно повысил стоимость аренды". В итоге на дверях синагоги установили замок.
"Синагога - это сердце любой еврейской общины. И ее использование в качестве оружия в спорах – это удар для всех евреев страны. Охранники в масках, стоящие перед синагогой и не пускающие людей на молитву - это образы другой эпохи", - сказал раввин Гольдшмидт.
"Мы призываем все стороны конфликта последовать призыву главного раввина Польши Михаэля Шудриха выполнить основную ответственность каждой еврейской общины - открыть двери синагоги и позволить евреям молиться", - добавил он.