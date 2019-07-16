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РИА Новости

ООН надеется на обеспечение языковых прав нацменьшинств на Украине

Вчера, 17:29
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ООН, 16 июл - РИА Новости. УВКПЧ ООН надеется, что правительство Украины, где вступил в силу закон о языке, незамедлительно обеспечит права национальных меньшинств в стране, заявила на заседании Совбеза ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.
По ее словам, много противоречивых моментов в законе все еще вызывают озабоченность.
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Вчера, 08:46
Тільки українська. На Украине вступил в силу закон о госязыкеЗакон предполагает исключительное использование украинского языка во всех сферах жизни.
"УВКПЧ рекомендует правительству Украины разработать, в соответствии с законодательством о языке, закон о реализации прав национальных меньшинств Украины, чтобы обеспечить справедливую взаимосвязь между защитой прав меньшинств и сохранением государственного языка", - сказала Дикарло.
"Это должно быть сделано без задержки", - добавила она.
Во вторник на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" подписанный в мае президентом Петром Порошенко. Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Закон был резко раскритикован украинской оппозицией и в России. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.
Язычники
25 апреля, 14:08
Язычники
1611101
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