ООН надеется на обеспечение языковых прав нацменьшинств на Украине

ООН, 16 июл - РИА Новости. УВКПЧ ООН надеется, что правительство Украины, где вступил в силу закон о языке, незамедлительно обеспечит права национальных меньшинств в стране, заявила на заседании Совбеза ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

По ее словам, много противоречивых моментов в законе все еще вызывают озабоченность.

"УВКПЧ рекомендует правительству Украины разработать, в соответствии с законодательством о языке, закон о реализации прав национальных меньшинств Украины, чтобы обеспечить справедливую взаимосвязь между защитой прав меньшинств и сохранением государственного языка", - сказала Дикарло.

"Это должно быть сделано без задержки", - добавила она.