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РИА Новости

В Совфеде рассказали, когда могут принять закон о запрете вейпов и кальянов

Вчера, 17:23
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСистема нагревания табака
Система нагревания табака
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Система нагревания табака. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Закон об ограничении использования кальянов и вейпов может быть принят парламентом в этом году и заработать с 1 января 2020 года, заявил РИА Новости во вторник глава социального комитета Совфеда, один из авторов документа Валерий Рязанский.
По его словам, "правительство поддержало поправки, по которым электронные сигареты предлагается приравнять к табачным изделиям". Такие же нормы антитабачного законодательства предлагается распространить на кальяны, их использование будет запрещено в общественных местах.
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"Я полагаю, что парламент может рассмотреть законопроект до конца года и с 1 января он может вступить в силу", - сказал Рязанский.
По его словам, работа предстоит серьезная, "табачное лобби будет сопротивляться предлагаемым ограничениям".
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