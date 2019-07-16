В Совфеде рассказали, когда могут принять закон о запрете вейпов и кальянов

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Закон об ограничении использования кальянов и вейпов может быть принят парламентом в этом году и заработать с 1 января 2020 года, заявил РИА Новости во вторник глава социального комитета Совфеда, один из авторов документа Валерий Рязанский.

По его словам, "правительство поддержало поправки, по которым электронные сигареты предлагается приравнять к табачным изделиям". Такие же нормы антитабачного законодательства предлагается распространить на кальяны, их использование будет запрещено в общественных местах.

"Я полагаю, что парламент может рассмотреть законопроект до конца года и с 1 января он может вступить в силу", - сказал Рязанский.