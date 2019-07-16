В Раде зарегистрировали законопроект об отмене закона о госязыке

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" зарегистрировали в парламенте законопроект об отмене закона о государственном украинском языке, сообщается во вторник на сайте Рады.

В середине мая бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование украинского языка практически во всех сферах.

Авторами законопроекта является группа депутатов от "Оппозиционного блока" Вадим Новинским, Евгений Мураев и Александр Вилкул.

Текст законопроекта пока отсутствует на сайте Рады.

Верховная рада 12 июля провела последнее заседание в этом созыве, спикер парламента Андрей Парубий объявил о закрытии нынешней десятой сессии, таким образом, депутаты не смогут до внеочередных парламентских выборов рассмотреть данный законопроект.