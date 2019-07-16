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РИА Новости

В Раде зарегистрировали законопроект об отмене закона о госязыке

Вчера, 17:19
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание Верховной рады Украины
Внеочередное заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Внеочередное заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" зарегистрировали в парламенте законопроект об отмене закона о государственном украинском языке, сообщается во вторник на сайте Рады.
В середине мая бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование украинского языка практически во всех сферах.
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Тільки українська. На Украине вступил в силу закон о госязыкеЗакон предполагает исключительное использование украинского языка во всех сферах жизни.
Авторами законопроекта является группа депутатов от "Оппозиционного блока" Вадим Новинским, Евгений Мураев и Александр Вилкул.
Текст законопроекта пока отсутствует на сайте Рады.
Верховная рада 12 июля провела последнее заседание в этом созыве, спикер парламента Андрей Парубий объявил о закрытии нынешней десятой сессии, таким образом, депутаты не смогут до внеочередных парламентских выборов рассмотреть данный законопроект.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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