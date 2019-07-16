Пушков ответил на слова Турчинова об "уничтожении" Крымского моста

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

Мост через Керченский пролив соединил Краснодарский край и Крым. Он стал самым протяженным в России — 19 километров. Президент Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, на следующий день запустили движение автотранспорта. Начать движение поездов по железнодорожной части планируется в декабре.