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РИА Новости

Пушков ответил на слова Турчинова об "уничтожении" Крымского моста

Вчера, 17:00
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
"Турчинов уже не глава СНБО, но все угрожает что-то взорвать и что-то уничтожить. Но его мрачная доктрина востребована сегодня на Украине лишь ультраправыми и остатками режима Порошенко. А идеи опасны и безумны. Перефразируя Карла Маркса, мертвые пытаются хватать живых", — написал Пушков в твиттере.
Мост через Керченский пролив соединил Краснодарский край и Крым. Он стал самым протяженным в России — 19 километров. Президент Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, на следующий день запустили движение автотранспорта. Начать движение поездов по железнодорожной части планируется в декабре.
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Ситуация на УкраинеАлексей ПушковАлександр ТурчиновРоссияУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Нет бы что-то построить... Пусть не столь же грандиозное, как Крымский Мост, но очень нужное гражданам Украины и этим гордиться.
16 июля, 18:42
Erkin Chokiev
1610000
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