Пушков ответил на слова Турчинова об "уничтожении" Крымского моста

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
"Турчинов уже не глава СНБО, но все угрожает что-то взорвать и что-то уничтожить. Но его мрачная доктрина востребована сегодня на Украине лишь ультраправыми и остатками режима Порошенко. А идеи опасны и безумны. Перефразируя Карла Маркса, мертвые пытаются хватать живых", — написал Пушков в твиттере.
Мост через Керченский пролив соединил Краснодарский край и Крым. Он стал самым протяженным в России — 19 километров. Президент Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, на следующий день запустили движение автотранспорта. Начать движение поездов по железнодорожной части планируется в декабре.