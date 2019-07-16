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РИА Новости

В Польше запретили полеты дронов над территорией музея Аушвиц

Вчера, 16:40
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© РИА Новости / Антон СкрипуновПосетитель музея Аушвиц-Биркенау в Польше
Посетитель музея Аушвиц-Биркенау в Польше
© РИА Новости / Антон Скрипунов
ВАРШАВА, 16 июл – РИА Новости. Полеты беспилотных летательных аппаратов запретили в Польше над территорией бывшего нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау", говорится в сообщении музея "Аушвиц".
"Музей Аушвиц является, скорее всего, первым музеем в мире, для которого создана официальная зона запрета полетов. Это позволит лучше защитить подлинное пространство и людей, посещающих место памяти с помощью возможности регулировать полеты беспилотников над исторической территорией, которую посещают более двух миллионов человек в год", - говорится в сообщении.
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Директор музея Петр Цивиньский рассказал, что "ранее бывало, что несколько таких машин (беспилотников – ред.) использовались одновременно над территорией музея без нашего малейшего ведома".
"Это создавало серьезные вопросы о безопасности как исторических объектов, так и безопасности людей, находящихся на территории", - отметил директор музея.
Также он отметил, что летающий беспилотник, в частности, рядом с группами туристов, обычно мешает экскурсоводам и посетителям.
"Уже несколько лет назад мы начали вводить некоторые ограничения по использованию этой технологии. Разрешения на полеты беспилотников выдаются практически исключительно съемочным группам. Как правило, проводятся они после закрытия музея. До сих пор, однако, у нас не было юридических инструментов для обеспечения безопасности воздушного пространства, расположенного над историческим рельефным районом. В настоящее время все это изменилось, и – наверное, как первый музей в мире – у нас есть возможность контроля того, что происходит над нашими головами и над головами посетителей", - заключил Цивиньский.
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Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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