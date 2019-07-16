В Раде предложили отменить закон о госязыке

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Депутаты от партии "Оппозиционный блок" внесли в Раду предложение об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее вступил в силу. Об этом Депутаты от партии "Оппозиционный блок" внесли в Раду предложение об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее вступил в силу. Об этом сообщается на сайте парламента.

Инициаторами предложения стали Вадим Новинский, Александр Вилкул и Евгений Мураев.

В сообщении, размещенном на сайте партии, говорится , что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" приняли с грубыми нарушениями.

Депутаты подчеркнули, что не допустят разжигания в стране языковой войны. Они выступили за "свободное развитие русского языка и доступ к образованию на родных языках национальных меньшинств".

Закон о госзяыке бывший президент Украины Петр Порошенко подписал в мае. Он предполагает употребление исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

Однако документ предусматривает исключение для английского и других языков стран ЕС.