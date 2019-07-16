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РИА Новости

В Раде предложили отменить закон о госязыке

Вчера, 16:42
13729
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание Верховной рады Украины
Внеочередное заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Внеочередное заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Депутаты от партии "Оппозиционный блок" внесли в Раду предложение об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее вступил в силу. Об этом сообщается на сайте парламента.
Инициаторами предложения стали Вадим Новинский, Александр Вилкул и Евгений Мураев.
В сообщении, размещенном на сайте партии, говорится, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" приняли с грубыми нарушениями.
Депутаты подчеркнули, что не допустят разжигания в стране языковой войны. Они выступили за "свободное развитие русского языка и доступ к образованию на родных языках национальных меньшинств".
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
9 июля, 22:39
Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента
Закон о госзяыке бывший президент Украины Петр Порошенко подписал в мае. Он предполагает употребление исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
Однако документ предусматривает исключение для английского и других языков стран ЕС.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, это означает, что единственный объект атаки — русский язык, на котором говорит большинство граждан Украины.
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