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РИА Новости

СБУ не нашла ни одной попытки вмешательства в выборы со стороны России

Вчера, 16:34
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© РИА Новости / СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 16 июл – РИА Новости. Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что ведомство не нашло ни одной попытки вмешательства в парламентские выборы со стороны РФ.
Досрочные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля.
"Состоянием на сейчас нет", - сказал Баканов, отвечая на вопрос журналистов о том, фиксирует ли спецслужба случаи вмешательств РФ в парламентские выборы, трансляцию вело агентство УНН.
При этом ранее партия экс-президента Украины Петра Порошенко называла попыткой повлиять на выборы телемост между украинским и российским каналами.
Москва в свою очередь неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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