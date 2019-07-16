СБУ не нашла ни одной попытки вмешательства в выборы со стороны России

КИЕВ, 16 июл – РИА Новости. Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что ведомство не нашло ни одной попытки вмешательства в парламентские выборы со стороны РФ.

Досрочные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля.

"Состоянием на сейчас нет", - сказал Баканов, отвечая на вопрос журналистов о том, фиксирует ли спецслужба случаи вмешательств РФ в парламентские выборы, трансляцию вело агентство УНН.

При этом ранее партия экс-президента Украины Петра Порошенко называла попыткой повлиять на выборы телемост между украинским и российским каналами.