Британцы назвали Бэнкси любимым художником

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. По данным общенационального опроса YouGov, Бэнкси стал любимым художником англичан, сообщает The Sun.
В опросе приняли участие две тысячи человек, их просили назвать любимого художника или скульптора. Список самых популярных ответов возглавил Бэнкси, опередив Леонардо да Винчи, Винсента Ван Гога, Рембрандта и Моне.
"Удивительно и забавно видеть Бэнкси во главе этого списка", - сказал Мел Шервуд, редактор журнала об искусстве. – Его имя в верхней строчке говорит о популярности стрит-арта. Этот загадочный персонаж много сделал для того, чтобы искусство стало доступным, он несет его из галерей на улицы в буквальном смысле".
По его мнению, такому успеху британского граффитчика в значительной степени способствовали его черный юмор и таинственность.
Последним заметным творением стрит-арт художника, сохраняющего анонимность, стал жилет для хип-хоп исполнителя Stormzy, в котором рэпер выступил на закрытии музыкального фестиваля Гластонбери.
4 июля, 22:39Репортер обнаружил предполагаемое интервью с Бэнкси