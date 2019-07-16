Британцы назвали Бэнкси любимым художником

В опросе приняли участие две тысячи человек, их просили назвать любимого художника или скульптора. Список самых популярных ответов возглавил Бэнкси, опередив Леонардо да Винчи, Винсента Ван Гога, Рембрандта и Моне.

"Удивительно и забавно видеть Бэнкси во главе этого списка", - сказал Мел Шервуд, редактор журнала об искусстве. – Его имя в верхней строчке говорит о популярности стрит-арта. Этот загадочный персонаж много сделал для того, чтобы искусство стало доступным, он несет его из галерей на улицы в буквальном смысле".