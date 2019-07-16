На Украине около ста кандидатов в депутаты Рады вызвали на допрос в полицию

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Полицейские вызвали на допрос почти 100 кандидатов в депутаты Рады Украины, их подозревают в нарушении избирательного законодательства, сообщил во вторник заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"Во время внеочередных выборов мы столкнулись с новыми проявлениями нарушений избирательного законодательства. В частности, установлены факты использования кандидатами в депутаты брендов других политических партий. Сейчас Главным следственным управлением Нацполиции установлено 97 таких фигурантов. Они вызваны на допрос. В рамках уголовных производств раскрыты их партийные счета, также соответствующие письма направлены в Центральную избирательную комиссию", - цитирует Цуцкиридзе пресс-служба Нацполиции.

Он также сообщил, что полицейские завели уже 217 уголовных дел, связанных с избирательным процессом. По его словам, почти 80% завели по фактам подкупа избирателей.