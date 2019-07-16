Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T16:05Z
https://ria.ru/20190716/1556580897.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153242/73/1532427315_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_68e42cd9c0ed226ab3df8abb5a2b6d19.jpg
РИА Новости

ГД приняла в I чтении закон об ответственности за незаконную добычу янтаря

Вчера, 16:05
455
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЯнтарь, обнаруженный сотрудниками УБОП во время рейда по выявлению незаконной добычи янтаря в Калининградской области
Янтарь, обнаруженный сотрудниками УБОП во время рейда по выявлению незаконной добычи янтаря в Калининградской области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении уголовной ответственности за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней в целях противодействия таким нарушениям.
За самовольную добычу таких камней лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение, устанавливается штраф до 1 миллиона рублей. Возможно и лишение свободы до двух лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей, а также обязательные, исправительные или принудительные работы. В случае, когда стоимость добытых камней превышает 1 миллион рублей, штраф увеличивается до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы — до четырех лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
Янтарь
18 июня, 03:00
Янтарь балтийский – интерес китайскийДва десятка гигантских самородков из янтаря представят на очередном Янтарном форуме в Светлогорске. Он пройдет в конце июня, но уже сейчас организаторы знают: самой представительной снова будет делегация из Китая, которая увезет с собой килограммы солнечного камня.
Аналогичная уголовная ответственность будет наступать и за сделки с "заведомо самовольно добытыми" янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, их незаконное хранение и перевозку. Если же это сделает организованная группа или группа лиц по предварительному сговору, то штраф вырастет до 5 миллионов рублей, а срок лишения свободы — до шести лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
По данным МВД России, объем конфискованного в 2014–2016 годах самовольно добытого янтаря в среднем составил 15,7 тонны в год оценочной стоимостью 1,3 миллиарда рублей. Ежегодно МВД России фиксирует около 1,5 тысяч административных правонарушений, совершенных физическими лицами.
Исходя из оценочной стоимости конфискованного янтаря, незаконный доход задержанных граждан может превышать 800 тысяч рублей на одного человека в год. Имеются оценки годового объема самовольной добычи янтаря в количестве более 200 тонн при стоимости свыше 16 миллиардов рублей. В этом случае оценка годового дохода лиц, занимающихся самовольной добычей янтаря, может достигать 10 миллионов рублей.
Добыча янтаря в поселке Янтарный
19 ноября 2018, 08:00
"Сегодня хороним дайвера". Как в Калининградской области добывают янтарь
По данным Росприроднадзора, в 2015–2016 годах среднее количество учтенного незаконно добытого нефрита составило 7,7 тонны в год оценочной стоимостью 30,3 миллиона рублей. Ежегодно за самовольную добычу нефрита привлекаются к административной ответственности более 30 физлиц, возбуждается свыше 40 административных дел. Годовой доход физлиц, самовольно добывающих нефрит, может превышать 900 тысяч рублей.
720012
Обсудить 0
ЯнтарьГосдума РФ
Рекомендуем
Госдума приняла законы об ужесточении наказания за нарушения при техосмотре
РИА
Новости
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов выступает на парламентских слушаниях в Госдуме. 8 июля 2019
В Госдуме назвали проект о доступе к экологической информации профанацией
Знак, запрещающий курение, на аллее парка Ривьера в Сочи
В Госдуму внесли предложения о распространении антитабачного закона
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
Российский генерал прокомментировал исследование об "уязвимости" С-400
Лента
новостей
Калининградец похитил почти два километра водовода
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Министр экологии, устойчивого развития и энергетики Франции Франсуа де Рюжи
Министр экологии Франции ушел в отставку
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о наделении СК правом организации судебных экспертиз
Модель подводной лодки проекта 865 Пиранья
Новейшая подлодка "Пиранья" сможет десантировать шесть боевых пловцов
Карлов мост
В Чехии двум иностранцам грозит тюрьма за граффити на Карловом мосту
Троллейбусы стоят в пробке в связи с подтоплением Тушинского тоннеля после провала грунта в шлюзе №8 канала имени Москвы
Карты Visa и Mastercard хотят запретить для получения льгот на проезд
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
Суд в Амстердаме не будет применять закон о наследии в деле о золоте скифов
Суд арестовал машину и деньги министра лесного комплекса Иркутской области
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Меняйло призвал оперативно реагировать на жалобы жителей Приангарья
Здание Государственной Думы в Москве
Госдума приняла законы о наказании за воспрепятствование работе медиков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
Лента новостейМолния