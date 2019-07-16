Арестованный за госизмену Сергей Мещеряков хотел спасти Землю

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Задержанный за госизмену специалист института "Роскосмоса" ЦНИИмаш Сергей Мещеряков часто публиковался в зарубежных научных сборниках, а его специализацией была защита от космического мусора и астероидов.

Это следует из научных трудов Мещерякова, опубликованных в электронной научной библиотеке Elibrary

При этом, как охарактеризовал РИА Новости Мещерякова один из его коллег, сотрудник ЦНИИмаш в силу возраста, 77 лет, был "пассивным, еле реагировал на окружающий мир, был погружен в себя".

Работы Мещерякова публиковались в сборниках Европейского космического агентства, а также сборниках по итогам Международных астронавтических конгрессов. Они посвящены космическому мусору и метеороидам, а также их опасности для Земли и для спутников, работающих на орбите.

Кроме того, Мещеряков рассматривал различные способы защиты спутников от опасности - как пассивные, например различные защитные конструкции, так и активные, типа "отклонения опасного космического объекта с помощью взрыва или удара".

Астероидная опасность для Земли также интересовала Мещерякова. В 2015 году он в журнале "Космонавтика и ракетостроение" опубликовал статью "Концепция и сценарий схемы демонстрационного полета к потенциально опасному астероиду 2001 JV1 с целью изменения его орбиты путем воздействия взрывом".

В апреле на научной конференции по космическому мусору Мещеряков заявил, что облако из калий-натриевых капель, выброшенных из ядерных реакторов советских спутников, создает высокую опасность для работающих космических аппаратов на высоте около 1000 километров. Натрий-калиевый сплав использовался в качестве теплоносителя в ядерных энергетических установках "Бук" на советских спутниках радиолокационной разведки "УС-А".

Мещеряков состоял в крупном международном научном объединении - Европейской группе специалистов по защите Земли от астероидов NEOShield (Near Earth Objects Shield).

Программу NEOShield координирует Германский аэрокосмический центр. В проект входят организации из Германии, Франции, Великобритании, Испании, США и России (в лице ЦНИИмаш). С 2012 года по 2015 год в рамках проекта российские ученые разработали систему отклонения угрожающих Земле астероидов с помощью ядерных взрывов в космосе.

В понедельник стало известно о том, что Мещеряков по делу о госизмене помещен под домашний арест. В ЦНИИмаше он работал в Центре теплообмена и аэрогазодинамики.

Он стал третьим сотрудником института, задержанным за госизмену за последний год: в СИЗО сейчас находятся Виктор Кудрявцев и его ученик Роман Ковалев.

По заявлению Кудрявцева, следствие считает, что они с Ковалевым причастны к отправке секретных данных в Фон-Кармановский институт гидродинамики (Бельгия, научно-исследовательский центр НАТО), с которым ЦНИИмаш вел совместный проект.