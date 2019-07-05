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РИА Новости

ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

Вчера, 11:04
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. ФСБ в четверг задержала некоего Александра Воробьева по подозрению в государственной измене, сообщается на сайте ведомства.
В заявлении не уточняется, где именно прошло задержание, кем работал Воробьев и что именно ему вменяется.
Сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев в суде
10 января, 07:26
Рогозин рассказал, для чего обвиняемый в госизмене ученый разглашал секреты
Статья УК "Государственная измена" предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.
Судя по статистике Судебного департамента при Верховном суде, последние годы за государственную измену сроки получают по четыре-шесть россиян, но в 2016-м был всплеск - сразу 14 приговоров.
В минувшем Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену. Докучаев был подчиненным главы одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, который получил 22 года колонии тоже за госизмену.
Вместе с Михайловым к 14 годам колонии приговорён сотрудник отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигуранты уличены в передаче иностранным спецслужбам некой информации — какой именно, официально не сообщалось.
В начале декабря прошлого года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил бывшего офицера штаба Черноморского флота России Леонида Пархоменко к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в передаче секретной информации Украине. Пархоменко задержали в ноябре 2016 года сотрудники ФСБ.
Экс-полковник Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов и сотрудник Лаборатории Касперского Руслан Стоянов в суде. 26 февраля 2019
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Полковника ФСБ и экс-сотрудника "Касперского" осудили за госизмену
Спецслужба выяснила, что еще в 2003-2005 годах он по заданию Минобороны Украины собирал и передавал данные о деятельности Черноморского флота. Работал штабист небезвозмездно, но какую сумму успел получить, не сообщалось – дело слушалось в закрытом режиме из-за секретности.
В июле 2018 года был арестован сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, входит в "Роскосмос") Виктор Кудрявцев. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект.
В июне нынешнего года в Москве в рамках этого же дела был арестован ученик Кудрявцева Роман Ковалев, заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов МФТИ. Ему тоже предъявлено обвинение в госизмене.
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ФСБ РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Всегда приятно читать, как работает Контрразведка...Хоть кто то беспокоится за Россию. Ребятам здоровья и всех благ.
5 июля, 12:02
Юрий Иванов
6800018
Предателей необходимо уничтожать! Отличная работа! Спасибо.
5 июля, 12:00
1woyur
3000006
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