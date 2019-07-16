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РИА Новости

Силуанов рассказал, сколько дало бюджету повышение ставки НДС

Вчера, 15:48
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов
Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Дополнительные поступления в бюджет РФ от повышения ставки НДС составили уже 650 миллиардов рублей, или около 0,6% ВВП, эти средства направляются на стимулирование роста экономики, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Московский комсомолец".
Основная ставка НДС в России с 1 января 2019 года выросла с 18% до 20%.
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"Увеличение НДС дало бюджету 650 миллиардов рублей, или приблизительно 0,6% ВВП. Эти деньги, как уже говорилось, мы перераспределяем через бюджет на задачи, которые дадут стимулы для роста… И первые результаты этой работы уже появляются. Я часто бываю в регионах и смотрю за тем, как идет работа над нацпроектами, вижу, что дело пошло — запустились нацпроекты", - сказал он.
По его словам, инфляционный эффект от увеличения НДС оказался куда менее значимым, чем ожидалось. "Это значит, что и стоимость кредитных ресурсов быстрее начала снижаться", - добавил Силуанов.
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"Если говорить об общем воздействии на экономику, то НДС — это нейтральный налог. Если рынок является конкурентным, то закладываемое повышение НДС может и не привести к росту цен на товары. Кстати, на социально значимые и продовольственные товары НДС не был увеличен", - отметил первый вице-премьер.
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Антон СилуановРоссияЭкономика
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