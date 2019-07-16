Силуанов рассказал, сколько дало бюджету повышение ставки НДС

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Дополнительные поступления в бюджет РФ от повышения ставки НДС составили уже 650 миллиардов рублей, или около 0,6% ВВП, эти средства направляются на стимулирование роста экономики, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в интервью газете " Дополнительные поступления в бюджет РФ от повышения ставки НДС составили уже 650 миллиардов рублей, или около 0,6% ВВП, эти средства направляются на стимулирование роста экономики, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в интервью газете " Московский комсомолец ".

Основная ставка НДС в России с 1 января 2019 года выросла с 18% до 20%.

"Увеличение НДС дало бюджету 650 миллиардов рублей, или приблизительно 0,6% ВВП. Эти деньги, как уже говорилось, мы перераспределяем через бюджет на задачи, которые дадут стимулы для роста… И первые результаты этой работы уже появляются. Я часто бываю в регионах и смотрю за тем, как идет работа над нацпроектами, вижу, что дело пошло — запустились нацпроекты", - сказал он.

По его словам, инфляционный эффект от увеличения НДС оказался куда менее значимым, чем ожидалось. "Это значит, что и стоимость кредитных ресурсов быстрее начала снижаться", - добавил Силуанов.