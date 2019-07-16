Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T15:38Z
https://ria.ru/20190716/1556579202.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155598/85/1555988599_0:248:3071:1975_1036x0_80_0_0_c33a7d84e715107049aa592a8a1bb024.jpg
РИА Новости

СМИ узнали о намерении Зеленского заменить послов в США, Армении и Ватикане

Вчера, 15:38
248
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен заменить послов в Швейцарии, на Кипре, в Аргентине, США и других странах, сообщает украинское издание "Левый берег" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Ранее офис президента анонсировал замену 12 послов Украины в разных странах. Однако список государств не уточнялся, стало лишь известно, что будет заменен посол Украины в США Валерий Чалый, который до назначения в Вашингтон занимал должность замглавы администрации президента по международным вопросам при Петре Порошенко.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
14 июня, 18:13
СМИ узнали о возможном назначении Климкина послом в США
"В связи с новым этапом в политической жизни Украины после выборов Зеленский хочет поменять послов, в первую очередь, в странах Большой семерки. Но проблема в том, что пока нет кандидатур им на замену. Поэтому в нынешнем списке стран Большой семерки нет [кроме США]. Там есть Ватикан, Швейцария, Аргентина, Вьетнам, Иордания, Армения, Кипр, ЮАР и тому подобные", - сообщил собеседник издания.
По информации издания, создание списка  инициировал замглавы офиса президента Вадим Пристайко.
141001
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВалерий ЧалыйВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
На Украине признали закон о декоммунизации конституционным, сообщили СМИ
РИА
Новости
Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин
В МИД заявили об усилении деградации отношений между Евросоюзом и Россией
Люди в очереди перед началом презентации продукции компании Google в Сан-Франциско, США
Трамп прокомментировал обвинения в сотрудничестве с Китаем в адрес Google
На Украине заявили, что Путин и Зеленский проведут новые переговоры
Лента
новостей
Петр Порошенко
Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
На Украине около ста кандидатов в депутаты Рады вызвали на допрос в полицию
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной
В Киеве сообщили о согласовании "нормандским форматом" обмена пленными
В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
Суд в Амстердаме не будет применять закон о наследии в деле о золоте скифов
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп отреагировал на идею осудить его за расизм
Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов рассказал, сколько дало бюджету повышение ставки НДС
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
В ЕС поддержали возобновление переговоров по Венесуэле
В СФ раскритиковали попытку западных СМИ связать неонацистов с ополченцами
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Москалькова передала Денисовой список россиян, заключенных на Украине
Киев готов обсуждать возможность расширения "нормандского формата"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
Лента новостейМолния