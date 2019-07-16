СМИ узнали о намерении Зеленского заменить послов в США, Армении и Ватикане

Ранее офис президента анонсировал замену 12 послов Украины в разных странах. Однако список государств не уточнялся, стало лишь известно, что будет заменен посол Украины в США Валерий Чалый, который до назначения в Вашингтон занимал должность замглавы администрации президента по международным вопросам при Петре Порошенко.

"В связи с новым этапом в политической жизни Украины после выборов Зеленский хочет поменять послов, в первую очередь, в странах Большой семерки. Но проблема в том, что пока нет кандидатур им на замену. Поэтому в нынешнем списке стран Большой семерки нет [кроме США]. Там есть Ватикан, Швейцария, Аргентина, Вьетнам, Иордания, Армения, Кипр, ЮАР и тому подобные", - сообщил собеседник издания.