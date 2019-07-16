В Санкт-Петербурге пройдет Международная олимпиада школьников по экономике

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Международная олимпиада школьников по экономике (International Economics Olympiad, IEO) откроется 24 июля в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Высшей школы экономики (ВШЭ).

В ВШЭ сказали, что с 24 по 31 июля в Санкт-Петербурге пройдет II Международная олимпиада школьников по экономике, организованная по инициативе Высшей школы экономики при поддержке Сбербанка.

"В Олимпиаде выступят 24 команды старшеклассников в возрасте 16-18 лет (не более пяти школьников и одного или двух руководителей) из 29 государств, среди которых Австрия, Бразилия, Китай, Казахстан, Индия, Испания, Новая Зеландия, Южная Корея, США и др. Это победители национальных соревнований по экономике и основам финансовой грамотности", - следует из релиза.

Ожидается, что в открытии олимпиады примут участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

"Олимпиада продлится неделю и будет состоять из трех этапов, каждый со своей темой - финансовая грамотность, экономика и решение бизнес-кейса. Первые два этапа имеют индивидуальный зачет, тогда как на последнем этапе участники будут работать в командах. По результатам всех трех этапов будут определены победители в индивидуальном и командном зачетах", - добавили в вузе.

Кроме того, все победители олимпиады вне зависимости от страны, которую они представляют, получат возможность поступления на любую экономическую программу НИУ ВШЭ в 2020 году с полным покрытием стоимости обучения.

Попечительский совет олимпиады возглавляет профессор Гарвардского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года Эрик Маскин. На церемонии открытия он выступит с лекцией "Введение в теорию дизайна механизмов".