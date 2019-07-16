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РИА Новости

В Санкт-Петербурге пройдет Международная олимпиада школьников по экономике

Вчера, 15:27
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБанковский мост в Санкт-Петербурге
Банковский мост в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Международная олимпиада школьников по экономике (International Economics Olympiad, IEO) откроется 24 июля в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Высшей школы экономики (ВШЭ).
В ВШЭ сказали, что с 24 по 31 июля в Санкт-Петербурге пройдет II Международная олимпиада школьников по экономике, организованная по инициативе Высшей школы экономики при поддержке Сбербанка.
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"В Олимпиаде выступят 24 команды старшеклассников в возрасте 16-18 лет (не более пяти школьников и одного или двух руководителей) из 29 государств, среди которых Австрия, Бразилия, Китай, Казахстан, Индия, Испания, Новая Зеландия, Южная Корея, США и др. Это победители национальных соревнований по экономике и основам финансовой грамотности", - следует из релиза.
Ожидается, что в открытии олимпиады примут участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.
"Олимпиада продлится неделю и будет состоять из трех этапов, каждый со своей темой - финансовая грамотность, экономика и решение бизнес-кейса. Первые два этапа имеют индивидуальный зачет, тогда как на последнем этапе участники будут работать в командах. По результатам всех трех этапов будут определены победители в индивидуальном и командном зачетах", - добавили в вузе.
Кроме того, все победители олимпиады вне зависимости от страны, которую они представляют, получат возможность поступления на любую экономическую программу НИУ ВШЭ в 2020 году с полным покрытием стоимости обучения.
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Попечительский совет олимпиады возглавляет профессор Гарвардского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года Эрик Маскин. На церемонии открытия он выступит с лекцией "Введение в теорию дизайна механизмов".
Первая международная олимпиада школьников по экономике прошла с 14 по 21 сентября 2018 года в Москве. В ней приняли участие 65 школьников из 13 стран. Победу в командном зачете завоевала Латвия, серебро - у России, а бронза - у представителей Казахстана и Бразилии. За личные достижения золотом были награждены 10 школьников, из которых двое россиян - Семен Табанаков и Сергей Кыльчик.
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